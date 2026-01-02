‘하남 놀라운 금요일’ 하남시, 주 4.5일제 시범 운영
경기 하남시가 주 5일·주 40시간 근무 원칙을 유지하면서도 금요일 오후 1시 퇴근을 골자로 한 ‘주 4.5일제’를 2026년 1월부터 시범 운영한다.
이번 제도는 ‘하남 놀라운 금요일’이라는 이름으로 추진되며, 주말과 연계한 2.5일 휴식을 통해 공무원의 일·생활 균형을 높이고 근무시간 내 업무 집중도를 강화해 행정서비스 품질을 향상시키는 데 목적이 있다.
시는 근무시간 단축이 아닌 근무 방식 조정을 통해 초과근무를 줄이고 조직 몰입도를 높이는 효과를 기대하고 있다.
주 4.5일제는 전 공무원을 대상으로 하되, 부서별로 현원의 30% 이내에서만 운영된다. 특히 민원 대응 등 필수 행정기능의 공백을 막기 위해 해당 금요일의 결원율을 30% 이내로 엄격히 관리하며, 대직자 지정과 인수인계 강화 등 사전 대책 마련을 의무화한다.
근무 방식은 유연근무제 중 ‘근무시간선택형’을 활용한다. 월요일부터 목요일까지 하루 8시간에 추가 근무시간을 분산 배치하고, 금요일에는 4시간 근무 후 점심시간을 사용하지 않을 경우 오후 1시 퇴근이 가능하도록 설계해 주 40시간 근무 기준을 충족한다. 출·퇴근 시간은 인사랑시스템에 등록하고, 부서장 사전결재를 통해 복무관리를 강화한다.
시는 특정 직원에게 혜택이 집중되지 않도록 순번제를 도입해 이용 대상을 균등하게 배분하고, 기존 육아시간이나 모성보호시간 사용 직원도 4.5일제를 병행 활용할 수 있도록 해 제도의 형평성을 확보할 방침이다.
시는 이번 시범운영 결과를 토대로 부서별 운영 실적과 직원 만족도, 민원서비스 지표 등을 종합 분석해 제도의 지속 여부와 확대 가능성을 검토할 계획이다. 아울러 다른 지방자치단체와 공공기관의 유사 사례를 참고해 문제점을 보완하고 제도를 정교화해 나갈 예정이다.
이현재 하남시장은 “이번 시범 운영은 직원의 워라밸을 보장하면서도 행정서비스의 질을 높이기 위한 시도”라며 “철저한 복무관리와 체계적인 사후 분석을 통해 시민이 체감하는 민원 만족도와 행정서비스 수준을 한 단계 끌어올리겠다”고 밝혔다.
하남=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
