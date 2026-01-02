시사 전체기사

[속보] 종각역서 택시 인도 돌진…1명 사망·9명 부상

입력:2026-01-02 19:13
수정:2026-01-02 20:11
2일 오후 6시5분쯤 서울 종로구 종각역 앞 도로에서 택시 등 차량 사고로 다수 부상자가 발생했다. 사진은 사고 현장 모습. 연합뉴스

2일 오후 6시5분쯤 서울 종로구 종각역 앞 도로에서 승용차 2대와 택시 1대가 잇따라 추돌하는 교통사고가 났다. 차량이 인도를 덮치면서 1명이 숨지고 9명이 다쳤다.

경찰 등에 따르면 사고 차량이 인도까지 밀려 올라가 이 중 1대에서는 화재도 발생한 것으로 전해졌다. 차량이 갑자기 덮치면서 피해자들이 길거리에 쓰러져있는 모습이 목격되기도 했다.

소방 당국에 따르면 현재까지 파악되는 부상자는 9명이다. 4명은 외국인으로 조사됐다. 부상자 중 내국인인 40대 여성 1명은 심정지 상태로 심폐소생술(CPR)을 받으며 병원으로 이송됐으나 숨졌다. 30대 여성 1명도 골반 부상을 입어 병원으로 옮겨졌다.

경찰과 소방 당국은 인원 53명과 장비 16대를 동원해 현장을 수습하고 있다.

박민지 기자 pmj@kmib.co.kr

