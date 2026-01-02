‘尹 용산 집무실’에 사우나·침실…강훈식 “작은 호텔”

2일 공개한 용산 대통령실 집무실 사우나 모습. 대통령실은 지난 달 청와대로 이전을 마무리했다. 연합뉴스

2일 공개한 용산 대통령실 집무실 사우나와 침실 모습. 대통령실은 지난 달 청와대로 이전을 마무리했다. 연합뉴스

윤석열 전 대통령이 재임 기간 용산 집무실에 만들었던 사우나와 침실 등 개인 휴식공간이 공개됐다.

’에 출연해 용산 대통령실 청사 출입구와 윤 전 대통령의 내실 등의 사진을 공개했다.

편백으로 조성된 사우나가 있었다. 달궈진 돌에 물을 뿌려 뜨거운 증기를 쐬는 건식 사우나 형태였고, 사우나 내 좌석 맞은편 벽에는 TV도 설치돼있다.

