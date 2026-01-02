시사 전체기사

‘尹 용산 집무실’에 사우나·침실…강훈식 “작은 호텔”

입력:2026-01-02 18:32
2일 공개한 용산 대통령실 집무실 사우나 모습. 대통령실은 지난 달 청와대로 이전을 마무리했다. 연합뉴스

윤석열 전 대통령이 재임 기간 용산 집무실에 만들었던 사우나와 침실 등 개인 휴식공간이 공개됐다.

강훈식 대통령 비서실장은 한 유튜브 방송 ‘뉴스공장’에 출연해 용산 대통령실 청사 출입구와 윤 전 대통령의 내실 등의 사진을 공개했다.

공개된 사진 등에 따르면 집무실 실내에는 편백으로 조성된 사우나가 있었다. 달궈진 돌에 물을 뿌려 뜨거운 증기를 쐬는 건식 사우나 형태였고, 사우나 내 좌석 맞은편 벽에는 TV도 설치돼있다.

또 사우나 우측에 달린 문을 열면 화장실과 ‘킹사이즈’로 추정되는 대형 침대가 있는 침실, 소파가 놓여있는 응접실이 각각 나온다.

강 실장은 해당 사진을 설명하며 “집무실에 사우나가 있는 경우는 아마 전무후무하지 않을까. 그 안에 숨어있는 공간이 되게 컸다”며 “그 안에 작은 호텔 같은 걸 하나 만들어놓은 것이라서 놀랐다”고 말했다.

최승욱 기자 applesu@kmib.co.kr

