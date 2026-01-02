시사 전체기사

[속보] 법원, 윤석열 추가 구속영장 발부…“증거인멸 염려”

입력:2026-01-02 18:14
공유하기
글자 크기 조정
윤석열 전 대통령. 연합뉴스

[속보] 법원, 윤석열 추가 구속영장 발부…“증거인멸 염려”

박민지 기자 pmj@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
장동혁 “당내 통합 ‘걸림돌’ 제거해야”…한동훈 겨냥했나
최대 31개월치 월급 한 번에…하나은행 희망퇴직 실시
“흡연자만 1억명인데”…인도, 다음달부터 담뱃세 인상
지난해 11월 초미세먼지…‘중국 산불’이 원인 중 하나
나나 자택 침입 강도, 되레 ‘살인미수’ 역고소
‘보좌진 갑질 논란’ 이혜훈, 직권남용 등 혐의로 고발
업스테이지 ‘중국 AI 모델 복사’ 주장에 “검증하겠다”
‘명품 황제’ 바뀌었다…샤넬, 루이비통 제치고 패션 1위 등극
국민일보 신문구독