수원 지휘봉 잡은 이정효 “선수들 마인드부터 바꾸겠다”

이정효 수원 삼성 신임 감독이 2일 경기도 수원시 도이치오토월드에서 열린 취임식에서 유니폼을 입고 포즈를 취하고 있다. 연합뉴스

“목표가 상당히 크다. 그 목표에 부합하기 위해 신나게 해볼 생각”이라고 각오를 드러냈다. 이어 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 첼시를 본보기로 제시하며 “1부터 5까지 있다면 첼시는 5다. 수원은 4까지 할 수 있을 것 같다고 판단됐다. 거기까지 한번 만들어보려고 한다”고 밝혔다.