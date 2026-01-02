수원 지휘봉 잡은 이정효 “선수들 마인드부터 바꾸겠다”
프로축구 K리그2 수원 삼성 지휘봉을 잡은 이정효 감독이 선수들의 태도부터 바꿔놓겠다고 취임 일성을 밝혔다.
이 감독은 2일 경기도 수원 도이치오토월드에서 열린 취임 기자회견에서 “경기 내용을 떠나 선수들의 마인드와 프로 의식이 나와 다르다고 느꼈다”며 “미팅과 훈련을 통해 바꿔놓고 싶다”고 밝혔다. 수원은 지난달 변성환 전 감독의 후임으로 이 감독을 제11대 사령탑에 선임했다.
취임식에 앞서 선수단과 상견례를 마친 이 감독은 “‘우리’라는 표현을 썼다”고 전했다. 그는 “축구에 대해선 짧게 말했다. 하나가 돼 골을 넣고, 실점하지 않기 위해 막는 방법은 우리가 하나가 돼서 만들어야 한다고 짧게 했다”고 말했다.
이 감독은 2부행을 택한 데 대해 “1부, 2부는 중요하지 않다”고 잘라 말했다. 명가 재건이라는 특명을 안은 그는 “내 머릿속에는 부담이라는 단어는 없다”며 “개막전을 위해서 어떻게 준비할지, 경기장에 찾아와주시는 수원 팬들을 어떻게 만족시킬지 그것만 머릿속에 있다. 부담을 가질 시간도 없다”고 말했다.
지난달 부임 발표 이후 선수단 구성을 위해 전화기를 붙들고 살았다고 했다. 그는 “목표가 상당히 크다. 그 목표에 부합하기 위해 신나게 해볼 생각”이라고 각오를 드러냈다. 이어 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 첼시를 본보기로 제시하며 “1부터 5까지 있다면 첼시는 5다. 수원은 4까지 할 수 있을 것 같다고 판단됐다. 거기까지 한번 만들어보려고 한다”고 밝혔다.
이 감독은 “나는 선수 때 그렇게 이름을 날리지 않았다. 그렇다고 못 하지도 않았는데 2%, 5%가 부족했다”면서 “내가 지도하는 선수들에게는 그 2%, 5%를 채워주고 싶다. 은퇴 후 나보다 한발이라도 앞서서 시작하게 만들고 싶다”고 덧붙였다.
정신영 기자 spirit@kmib.co.kr
