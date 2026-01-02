가마치통닭 김재곤 대표, EBS ‘이웃집 백만장자’ 출연
치킨 프랜차이즈 가마치통닭의 창업자 김재곤 대표가 EBS 다큐멘터리 프로그램 ‘서장훈의 이웃집 백만장자’에 출연해 자신의 인생 여정과 기업 성장 전략을 공개했다.
방송에서는 김재곤 회장이 어려운 환경에서 사업을 시작해 대규모 프랜차이즈로 발돋움하기까지의 과정을 방영했다. 어려운 가정환경 속에서 15세에 생계를 책임졌던 경험을 회상하며, 이를 자신의 사업 철학과 고객 중심 경영의 기반으로 설명했다.
가마치통닭은 창업 8년 만에 830개 이상의 가맹점을 확보하며 빠르게 성장했으며, 도계, 가공, 유통까지 사업을 확장하며 연 매출 약 2000억원대 프랜차이즈로 자리매김했다. 특히 1만9500평 규모의 종합 생산 시설과 체계적 유통 구조는 업계에서도 이례적인 사례로 평가되고 있다.
방송에서는 단순한 성공담을 넘어 사업 철학, 위기 극복, 가치관에 대해 진솔하게 이야기를 담았다. 김재곤 회장은 인터뷰에서 “가장 중요한 것은 소비자 신뢰를 얻는 일”이라고 강조하며, 정직한 상품 개발과 품질 관리를 기업 성장의 기반으로 꼽았다.
또한 가마치통닭이 사업 확장 과정에서 겪은 여러 도전과 변곡점들이 함께 소개됐다. 해당 내용은 창업을 준비하는 예비 사업가들에게 인사이트를 제공하는 내용으로 구성됐다.
가마치통닭 관계자는 “이번 방송을 통해 브랜드와 대표의 진정성 있는 이야기를 더 많은 소비자들에게 전달할 수 있기를 바란다”며, “김재곤 회장님과 회사 경영이념에 따른 정직과 성실을 바탕으로 이웃 사랑을 실천하는 사회적 기업이 될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다”고 밝혔다.
