5대 은행 가계대출 잔액 11개월 만에 첫 감소
지난달 주요 은행의 가계대출이 11개월 만에 처음으로 감소한 것으로 나타났다.
2일 금융권에 따르면 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 지난해 12월 말 가계대출 잔액은 전달 말(768조1344억원)보다 4563억원 감소한 767조6781억원이다. 5대 은행의 월말 가계대출 잔액이 줄어든 것은 지난해 1월(4762억원) 이후 이번이 처음이다. 가계대출 증가 폭은 지난해 6월 이후 대출 규제 영향으로 빠르게 줄어들다 10월 일시 반등했지만, 11월 재차 축소된 뒤 지난달에는 감소로 돌아섰다.
가계대출 중 주택담보대출은 증가세를 유지했으나 폭은 크게 줄다. 주담대 잔액은 611조6081억원으로, 지난해 11월 말보다 3224억원 증가했다. 지난달 주담대 증가 규모는 2024년 3월(4494억원 감소) 이후 가장 작은 수준이다. 신용대출 잔액은 지난해 11월 말 105조5646억원에서 지난달 104조9685억원으로 5961억원 줄었다. 감소 폭은 지난해 1월(1조5950억원) 이후 가장 컸다.
지난해 5대 은행의 가계대출 잔액은 33조5431억원(4.57%) 늘었다. 전년도인 2024년 증가액(41조7256억원)과 비교하면 약 8조원 감소한 수준이다. 다만 은행권이 설정한 가계대출 증가율 목표치(1~2%)와 비교해 배 이상 늘어났다.
세종=김혜지 기자 heyji@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사