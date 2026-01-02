국방부, 계엄 가담 문상호 전 정보사령관 ‘중징계’
국방부가 12·3 비상계엄에 가담한 문상호 전 정보사령관을 중징계 처분했다고 밝혔다.
국방부는 2일 “문 소장을 법령준수의무위반, 성실의무위반, 비밀엄수의무위반으로 중징계 처분했다”고 설명했다.
군인사법에 따르면 중징계는 파면, 해임, 강등, 정직 등이 해당된다. 문 소장은 최고 수준인 ‘파면’ 처분을 받은 것으로 알려졌다. 파면되면 군인연금 수령액은 절반으로 줄어든다.
문 소장은 내란중요임무종사 및 군사상 기밀 누설 혐의로 구속돼 재판을 받는 중이다. 앞서 국방부는 비상계엄에 관여한 여인형 전 방첩사령관, 이진우 전 수방사령관, 고현석 전 육군참모차장, 이재식 전 합참 전비태세검열차장을 파면하고 곽종근 전 특전사령관을 해임했다.
박준상 기자 junwith@kmib.co.kr
