법원, 정유미 검사장 ‘강등 인사 집행정지’ 신청 기각

“긴급한 필요 보이지 않아”

강등 처분 적법성은 본안소송에서 판단

정유미 검사장. 연합뉴스

정 검사장은 정권에 비판적인 의견을 냈다고 강등 인사를 하는 것은 부당하다며

인사명령 취소소송과 함께 집행정지 소송을 제기했다. 현재 같은 재판부가 취소소송 역시 심리하고 있다.