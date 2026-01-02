법원, 정유미 검사장 ‘강등 인사 집행정지’ 신청 기각
“긴급한 필요 보이지 않아”
강등 처분 적법성은 본안소송에서 판단
자신을 사실상 강등시킨 인사명령의 효력을 정지시켜달라는 정유미 검사장 측의 신청을 법원이 받아들이지 않았다. 법원은 인사가 이대로 일단 집행돼더라도 정 검사장에게 돌이킬 수 없는 손해가 발생한다고 볼 수 없다고 판단했다. 인사명령 자체의 적법성에 대한 대한 판단은 본안소송에서 이뤄질 예정이다.
서울행정법원 행정5부(재판장 이정원)는 2일 정 검사장이 법무부장관을 상대로 제기한 인사 명령 집행정지 신청을 기각했다.
현 정부에 비판적인 의견을 내온 정 검사장은 지난해 12월 11일 법무부 인사에서 대검 검사(검사장급)에서 고검 검사(차장·부장검사급)로 사실상 강등 발령됐다. 정 검사장은 정권에 비판적인 의견을 냈다고 강등 인사를 하는 것은 부당하다며 인사명령 취소소송과 함께 집행정지 소송을 제기했다. 현재 같은 재판부가 취소소송 역시 심리하고 있다.
정 검사장은 지난해 12월에 열린 소송 심문에서 이번 인사로 회복하기 어려운 손해를 입었다고 주장했지만 재판부는 이를 받아들이지 않았다. 재판부는 결정문을 통해 “공무원 인사 이동시 업무나 거주지 변경이 수반될 수 있고 해당 공무원은 그에 따라야 할 의무가 있다”며 “손해라고 단정하기 어려울 뿐만 아니라 설령 손해로 보더라도 그 침해의 정도가 중하다고 할 수 없다”고 판단했다.
재판부는 “(인사 이동으로 인해 정 검사장의) 연구 활동에 지장이 있을 수는 있다”면서도 “회복하기 어려운 손해가 발생한다고 단정하기 어렵다”고 밝혔다. 회복하기 어려운 금전적인 손해가 발생한다는 주장도 받아들이지 않았다.
재판부는 이번 결정이 법무부 인사의 적법성 여부를 판단한 것은 아니라는 점을 분명히 했다. 재판부는 “신청인의 명예와 사회적 평가는 본안소송(인사명령 취소소송)에서 승소할 경우 상당 부분 회복될 수 있다”는 점도 가처분 기각 결정의 이유로 꼽았다.
윤준식 기자 semipro@kmib.co.kr
