정성호, ‘항소 기한 임박’ 서해피격 사건에 “지휘 안할 것”

입력:2026-01-02 17:16
정성호 법무부 장관이 지난달 30일 국회에서 열린 경제형벌 민사책임 합리화 제2차 당정협의에 참석해 발언하고 있다. 연합뉴스

정성호 법무부 장관이 2일 항소 기간이 임박한 서해 공무원 피격 사건과 관련해 “구체적 사건 지휘를 안 한다는 게 내 원칙”이라고 말했다.

정 장관은 이날 정부과천청사 법무부에서 기자들과 만나 “판결 결과에 대해 보고받은 것 외에 단 한마디도 한 적이 없다”며 이같이 밝혔다. 정 장관은 이어 대장동 항소 포기 사태를 거론하며 “신중 검토하라고 했더니 (항소)하지 말라는 것 아니냐고 난리가 났다. 검찰에서 내부적으로 잘 판단할 문제”라고 강조했다. 검찰의 고심이 깊어지는 가운데 정 장관이 검찰총장에 대한 수사지휘권을 행사할 뜻이 없다는 점을 분명히 한 것이다.

정 장관은 다만 이 사건의 성격은 ‘전형적인 정치보복 수사’로 규정했다. 그는 “그야말로 대통령의 권한 내에서 당시 했던 여러 조치를 다 뒤집어엎으려고 상당히 의도된 수사라는 건 명백한 것 아닌가”라며 “정치에 휘말린 사건이 아니고, 원래 정치적인 사건”이라고 말했다. 그러면서 “이미 국가정보원도 고발을 취소하고 ‘처음에 이야기했던 게 왜곡됐다’‘허위 조작이었다’는 얘기를 하는 것 아닌가. 그런 걸 고려해 검찰이 판단할 문제”라고 덧붙였다. 정 장관은 1심 판결 이후 여권에서 쏟아지는 ‘조작 기소’ 주장에도 “압박이 아니고 정치인 입장에서 (얘기)할 수 있는 정도”라고 평가했다.

서해 공무원 피격 사건은 해양수산부 서해어업지도관리단 소속이던 고(故) 이대준씨가 2020년 9월 서해상에서 실종된 뒤 북측 해역으로 표류하다 북한군에 살해된 일이다. 이후 윤석열정부가 들어선 2022년 6월 감사원 감사를 통해 문재인정부 안보라인의 사고 은폐 의혹이 본격적으로 제기됐다. 검찰은 같은 해 12월 직권남용권리행사방해 등 혐의로 서훈 전 청와대 국가안보실장과 박지원 전 국가정보원장 등 5명을 기소했다. 그러나 서울중앙지법 형사25부(재판장 지귀연)는 지난달 26일 이들에 대해 전원 무죄를 선고했고, 3일 0시로 항소 마감 시한이 정해진 상황이다.

박장군 기자 general@kmib.co.kr

