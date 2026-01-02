정성호, ‘항소 기한 임박’ 서해피격 사건에 “지휘 안할 것”
정성호 법무부 장관이 2일 항소 기간이 임박한 서해 공무원 피격 사건과 관련해 “구체적 사건 지휘를 안 한다는 게 내 원칙”이라고 말했다.
정 장관은 이날 정부과천청사 법무부에서 기자들과 만나 “판결 결과에 대해 보고받은 것 외에 단 한마디도 한 적이 없다”며 이같이 밝혔다. 정 장관은 이어 대장동 항소 포기 사태를 거론하며 “신중 검토하라고 했더니 (항소)하지 말라는 것 아니냐고 난리가 났다. 검찰에서 내부적으로 잘 판단할 문제”라고 강조했다. 검찰의 고심이 깊어지는 가운데 정 장관이 검찰총장에 대한 수사지휘권을 행사할 뜻이 없다는 점을 분명히 한 것이다.
정 장관은 다만 이 사건의 성격은 ‘전형적인 정치보복 수사’로 규정했다. 그는 “그야말로 대통령의 권한 내에서 당시 했던 여러 조치를 다 뒤집어엎으려고 상당히 의도된 수사라는 건 명백한 것 아닌가”라며 “정치에 휘말린 사건이 아니고, 원래 정치적인 사건”이라고 말했다. 그러면서 “이미 국가정보원도 고발을 취소하고 ‘처음에 이야기했던 게 왜곡됐다’‘허위 조작이었다’는 얘기를 하는 것 아닌가. 그런 걸 고려해 검찰이 판단할 문제”라고 덧붙였다. 정 장관은 1심 판결 이후 여권에서 쏟아지는 ‘조작 기소’ 주장에도 “압박이 아니고 정치인 입장에서 (얘기)할 수 있는 정도”라고 평가했다.
서해 공무원 피격 사건은 해양수산부 서해어업지도관리단 소속이던 고(故) 이대준씨가 2020년 9월 서해상에서 실종된 뒤 북측 해역으로 표류하다 북한군에 살해된 일이다. 이후 윤석열정부가 들어선 2022년 6월 감사원 감사를 통해 문재인정부 안보라인의 사고 은폐 의혹이 본격적으로 제기됐다. 검찰은 같은 해 12월 직권남용권리행사방해 등 혐의로 서훈 전 청와대 국가안보실장과 박지원 전 국가정보원장 등 5명을 기소했다. 그러나 서울중앙지법 형사25부(재판장 지귀연)는 지난달 26일 이들에 대해 전원 무죄를 선고했고, 3일 0시로 항소 마감 시한이 정해진 상황이다.
