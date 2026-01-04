커피는 컵값 따로, 치킨은 중량 공개…새 규제에 자영업자 ‘한숨’
정부가 컵가격 표시제와 치킨 중량표시제 등 생활 밀착형 규제를 동시에 밀어붙이자 자영업자들의 불만이 커지고 있다. 고물가·고환율 속에 이미 지친 현장에서는 “환경 보호와 소비자 신뢰 회복을 내세워 준비되지 않은 규제가 한꺼번에 쏟아지고 있다”며 “현실을 외면한 탁상행정”이라고 성토하고 있다.
지난 2일 중소벤처기업부가 업계·전문가 간담회를 열어 점검한 ‘컵가격 표시제(컵 따로 계산제)’는 음료값에 포함돼 있던 일회용 컵 비용을 영수증에 별도로 표기하는 제도다. 기존 일회용 컵 보증금제가 소상공인 부담을 키웠다는 지적에 대한 대안으로, 정부는 이 제도를 ‘탈플라스틱 종합대책’의 핵심 과제로 삼고 일회용 플라스틱 컵을 생산자책임재활용제(EPR) 대상에 포함해 제조사와 가맹본부의 책임까지 확대할 계획이다.
이날 간담회에는 중기부·기후에너지환경부 관계자와 소상공인단체, 카페 업계, 환경 전문가 등이 참석했다. 업계에서는 컵값을 별도로 표기할 경우 POS(판매관리시스템)·키오스크 시스템 변경과 소비자 혼선이 불가피하다는 우려가 제기됐다. 특히 영세 매장의 경우 비용과 민원 부담이 커질 수 있다는 것이다.
한 카페 점주는 “총 결제금액이 같아도 컵값이 따로 찍히면 소비자 인식은 완전히 달라진다. 가격 불만과 항의는 결국 매장이 감당해야 한다”고 토로했다. 프랜차이즈 구조상 컵 단가가 재료비 항목으로 관리되는 만큼 컵값 산정 과정이 또 다른 갈등 요인으로 떠오를 수 있다는 지적도 나온다. 물가 상승 압력으로 이어질 가능성도 배제할 수 없다는 평가다.
치킨 업계의 상황도 다르지 않다. 정부는 지난달 15일부터 BBQ·bhc·교촌·굽네 등 10대 프랜차이즈를 대상으로 ‘조리 전 닭고기 중량 공개’를 의무화했다. 이는 가격을 유지하며 양을 줄이는 ‘슈링크플레이션’을 막겠다는 취지로, 이재명 대통령이 지난달 국무회의에서 “소비자를 기만하는 꼼수”라고 언급한 이후 정책이 속도감 있게 추진됐다.
하지만 염지 방식, 손질 기준, 메뉴 구성 등에 따라 소비자가 체감하는 중량이 달라질 수 있어 분쟁 소지가 크다는 우려가 제기된다. 배달앱 표기 변경과 민원 대응 역시 가맹점주 부담이다. 이미 원재료비와 임대료, 인건비 부담으로 버티기 어려운 상황에서 “준비가 부족한 정책 실험이 오히려 현장의 불안을 키우고 있다”는 지적도 나온다.
자영업자들의 피로감을 키운 건 정책 방향 전환이 반복돼 온 경험도 적지 않다. 일회용 컵 보증금제는 한때 제주·세종에서 선도 시행됐지만 전국 확대는 철회됐고, 이후 ‘컵 따로 계산제’로 전환됐다. 플라스틱 빨대 규제 역시 시행과 유예를 반복하다가 다시 원칙적 제한으로 돌아갔다. 한 업계 관계자는 “취지에는 공감하지만 기준과 로드맵이 계속 바뀌면 현장은 설비만 바꾸다 지친다”고 말했다.
정부는 최종안 확정 전까지 업계 의견을 적극 수렴하겠다는 입장이다. 최원영 중기부 소상공인정책실장은 “환경적 가치와 시장 수용성을 함께 고려하는 것이 중요하다”며 “현장의 목소리를 충분히 반영해 합리적인 제도가 마련될 수 있도록 주관 부처와 긴밀히 협력하겠다”고 밝혔다.
