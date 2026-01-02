대구 경일여중 공간재구조화 사업 마무리
대구 경일여자중학교는 2일 ‘공간재구조화(구 그린스마트스쿨) 사업’ 마무리 기념 개관식을 열었다.
이날 개관식에는 강은희 대구시교육감, 협성교육재단 신철원 이사장, 박우근 대구시의원, 학부모 대표 등 교육 관계자들이 참석했다.
이 사업은 노후화된 학교 시설을 단순 개선하는 수준을 넘어 학생 중심의 미래형 교육 환경을 조성하는 것을 목적으로 추진됐다. 경일여중은 유연한 공간 구성을 통해 학생들이 토론과 협업, 탐구 활동을 자연스럽게 수행할 수 있는 학습 생태계를 구축하고자 했다.
총 사업비 108억원을 투입해 신규 본관동을 지상 5층, 연면적 6500여㎡ 규모로 리모델링을 진행했다. 공사 과정에서 같은 재단 내 경일여고가 남는 교실을 제공해 모듈러 교실 사용을 최소화고 여기서 절감된 비용을 공사비로 재투입해 교육 공간의 완성도를 높였다.
한편 IB 후보학교인 경일여중은 2026년 상반기 IB 월드스쿨 인증을 목표로 하고 있다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사