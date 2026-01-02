시사 전체기사

대구 경일여중 공간재구조화 사업 마무리

입력:2026-01-02 17:03
공간재구조화 사업을 마친 경일여중 교실을 2일 대구 교육계 관계자들이 둘러보고 있다. 대구시교육청 제공

대구 경일여자중학교는 2일 ‘공간재구조화(구 그린스마트스쿨) 사업’ 마무리 기념 개관식을 열었다.

이날 개관식에는 강은희 대구시교육감, 협성교육재단 신철원 이사장, 박우근 대구시의원, 학부모 대표 등 교육 관계자들이 참석했다.

이 사업은 노후화된 학교 시설을 단순 개선하는 수준을 넘어 학생 중심의 미래형 교육 환경을 조성하는 것을 목적으로 추진됐다. 경일여중은 유연한 공간 구성을 통해 학생들이 토론과 협업, 탐구 활동을 자연스럽게 수행할 수 있는 학습 생태계를 구축하고자 했다.

총 사업비 108억원을 투입해 신규 본관동을 지상 5층, 연면적 6500여㎡ 규모로 리모델링을 진행했다. 공사 과정에서 같은 재단 내 경일여고가 남는 교실을 제공해 모듈러 교실 사용을 최소화고 여기서 절감된 비용을 공사비로 재투입해 교육 공간의 완성도를 높였다.

한편 IB 후보학교인 경일여중은 2026년 상반기 IB 월드스쿨 인증을 목표로 하고 있다.

대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr

