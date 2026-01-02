윤호중 행안장관 “선거사범 철저하게 수사해야”
윤호중 행정안전부 장관이 올해 6·3 지방선거와 관련해 경찰에 “금품 수수, 흑색 선거사범은 정당 공천 단계부터 철저히 수사해 비리를 조기에 엄단해 달라”고 당부했다. 또 “이전 선거와 관련해서도 불법적인 일들이 있었다면 철저히 수사해 달라”고 강조했다. 강선우 의원(무소속)과 김병기 더불어민주당 의원을 둘러싼 2022년 지방선거 공천 헌금 의혹을 명확히 밝혀 달라고 요구한 것으로 풀이된다.
윤 장관은 2일 서대문구 경찰청에서 열린 전국 경찰 지휘부 화상 회의에 참석해 “정당 민주주의를 위협하는 불법·부정 행위에 무관용 원칙을 확고히 해야 한다”며 이같이 밝혔다. 그러면서 “선거범죄에 대한 엄정한 수사를 통해 정당의 민주적인 운영과 투명한 공천이 담보돼야 한다”며 “이를 통해 경찰에 대한 국민의 신뢰도 한층 두터워지길 기대한다”고 말했다.
윤 장관은 이재명정부 출범 2년 차를 맞아 본격적으로 성과를 내야 한다는 점도 강조했다. 그는 “민생을 불안하게 하고 국민 안전을 위협하는 관계성 범죄, 허위정보·가짜뉴스 살포, 마약·초국가범죄와 같은 범죄를 근절할 수 있게 경찰이 적극적으로 나서주기를 기대한다”고 말했다. 또 “경찰의 중립성 확보와 민주적 통제 강화에도 힘써 달라”며 “행안부도 경찰의 자율성을 최대한 보장하고 필요한 부분이 있다면 적극적으로 협조하겠다”고 덧붙였다.
행안부 관계자는 윤 장관의 회의 참석을 두고 “경찰 역할에 대한 정부의 기대가 커지고 있는 것을 보여준다”고 설명했다. 윤 장관이 6·3 지방선거를 언급한 것에 대해선 “투명한 공천과 깨끗한 선거를 이뤄내겠다는 주무장관의 의지를 보여준 것”이라고 강조했다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
