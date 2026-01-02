김동연, 일산대교 현장 점검 “무료화 적극 추진”
김동연 경기도지사가 새해부터 시행된 일산대교 통행료 50% 인하를 계기로 중앙정부까지 참여하는 통행료 전면 무료화 계획을 적극 추진하겠다고 밝혔다.
김 지사는 2일 정오 일산대교 현장을 찾아 통행 상황을 점검한 뒤 “정부에서도 관심을 갖고 올해 예산에 관련 용역비를 반영한 만큼, 항구적으로는 중앙정부까지 참여하는 전액 무료화 계획을 추진하겠다”고 말했다. 이어 “교통은 곧 민생이며, 일산대교 무료화는 도민 부담을 줄이기 위한 중요한 과제”라고 강조했다.
김 지사는 통행료 추가 감면 추진과 관련해 “김포시는 이미 부분적인 동참 의사를 표시했고, 파주시도 적극적인 의사를 보이고 있다”며 “앞으로 고양시와 논의해 나머지 절반에 대한 감면도 적극 추진하겠다”고 밝혔다. 현재 시행 중인 통행료 반값 조치를 넘어 완전 무료화를 위한 지자체 간 협의를 본격화하겠다는 의미다.
이날 현장에 함께한 이재영 일산대교주식회사 대표는 “작년 1월 1일과 비교했을 때 통행 차량이 약 6300대, 12%가량 증가했다”며 “통행료 인하 효과가 나타난 것으로 보인다”고 설명했다. 이에 대해 김 지사는 “추이를 좀 더 지켜보면서 안정적으로 관리해 달라”고 당부했다.
경기도는 경기도의회와 협의를 거쳐 올해 본예산에 200억원을 편성하고, 1월 1일부터 일산대교 통행료를 기존 1200원에서 600원으로 50% 인하했다. 이에 따라 승용차 등 1종 차량은 600원, 2·3종 차량은 900원, 4·5종 차량은 1200원, 6종 차량은 300원으로 각각 조정됐다.
이번 통행료 인하 조치는 사실상 유일한 한강 횡단 유료도로인 일산대교가 민자도로라는 구조적 한계와 복잡한 법적 분쟁을 안고 있음에도 불구하고, 교통 부담 완화를 최우선 민생 과제로 삼은 경기도의 정책적 결단에 따른 것이라고 도는 설명했다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
