이민우 킨텍스 대표 취임…“재무안정·글로벌 경쟁력 강화”
이정훈 사업부사장도 함께 취임
국내 최대 전시컨벤션센터 킨텍스의 제10대 대표이사로 이민우 대표가 공식 취임하며 재무안정성과 글로벌 경쟁력 강화를 핵심으로 한 새 경영 체제가 출범했다.
이민우 대표는 2일 열린 취임식에서 “킨텍스는 제3전시장, 앵커호텔, 주차복합빌딩 건립 등 대규모 인프라 확장을 앞둔 중요한 전환점에 서 있다”며 “향후 3년이 도약과 기회의 결정적 시기가 될 것”이라고 밝혔다.
이 대표는 글로벌 경쟁이 심화되는 상황에서 대규모 투자가 동시에 이뤄지는 만큼, 지금의 선택과 실행이 킨텍스의 중장기 성장을 좌우할 분기점이 될 것이라는 점도 강조했다.
이 대표는 향후 경영 방향의 핵심 원칙으로 재무안전성, 글로벌 경쟁력, 지역사회 상생, 조직혁신 등 네 가지를 제시했다. 철저한 재무 관리를 바탕으로 해외 전시장 운영 경험을 활용해 글로벌 사업을 한 단계 확장하고, 지역과 산업을 연결하는 전략적 플랫폼으로서 킨텍스의 역할을 강화하겠다는 구상이다. 이를 위해 조직 문화 전반에 대한 혁신도 함께 추진하겠다는 의지를 밝혔다.
킨텍스는 국내 최대 규모의 전시컨벤션센터로, 단순한 전시시설을 넘어 산업과 도시, 국가 경쟁력을 연결하는 핵심 인프라로 성장해야 한다는 점도 분명히 했다. 공공성과 수익성이 조화를 이루는 지속 가능한 성장모델을 구현하는 기관으로 자리매김하겠다는 것이 이 대표의 비전이다.
이 대표는 경기신용보증재단 창립 구성원으로 출발해 지점장과 본부장, 상임이사를 거쳤으며, 2018년 12월부터 4년간 이사장을 역임했다. 재임 기간 동안 외환위기, 글로벌 금융위기, 코로나19 팬데믹 등 국가적 위기 국면에서 조직 안정과 공공 역할 강화를 이끌며 경영·재정·위기관리 전반에 대한 경험을 쌓아왔다는 평가를 받고 있다.
이날 함께 취임한 이정훈 사업부사장과의 협업을 통해 새 경영진 체제를 완성한 이 대표는 “조직은 사람에 대한 신뢰와 존중을 자산으로 성과가 만들어진다”며 “임직원 곁에서 듣고 함께 고민하는 대표이사가 되겠다”고 말했다. 이어 “임직원의 열정과 헌신이 킨텍스의 미래를 세우는 힘이 될 수 있도록 책임을 지는 리더로서 다시 뛰는 3년을 함께 만들어가겠다”고 밝혔다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
