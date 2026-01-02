조현 “정상외교 일정 대폭 늘릴 것… 재외공관 개혁도”
조현 외교부 장관이 새해를 맞아 정상외교 일정을 대폭 늘리고 주요 거점지역 외교를 추진하겠다고 밝혔다. 이재명 대통령이 업무보고 때 지적한 재외공관에 대한 개혁도 약속했다.
조 장관은 2일 서울 종로구 정부서울청사 별관에서 열린 외교부 시무식에서 “앞으로 본격적인 외교 다변화 차원에서 정상외교 일정을 대폭 증대해 나가고 주요 거점지역 외교를 적극 추진할 것”이라고 밝혔다.
조 장관은 이를 위해 “재외공관 운영 방식을 과감하게 혁신하고 조직 운영의 효율성을 제고할 것”이라며 구조조정과 거점공관 중심의 운영을 예고했다. 앞서 이 대통령이 지난달 외교부 업무보고에서 재외공관을 ‘대표적인 방만 조직’이라고 지적한 데에 따른 것으로 해석된다.
조 장관은 또 “공관장의 현지 진출 공공기관에 대한 지휘·감독 권한을 제도적으로 강화하고 역량 있는 주재관을 선발하는 등 성과와 복무를 체계적으로 관리하는 개선책도 마련하겠다”며 “재외공관장이 솔선수범하도록 책임도 강화할 것”이라고 강조했다.
직원들의 역량 강화와 복지 개선도 약속했다. 조 장관은 “AI와 같은 신외교분야에서 외교관으로서의 전문성을 높여나가고 필수적 소양도 한층 더 함양시킬 수 있도록 하겠다”며 “직원들의 복지 개선을 위한 노력도 꾸준히 기울이겠다”고 밝혔다. 미성년자 동반 직원은 혜택을 확대하고 험지 공관 직원을 대상으로 순회 의료진 파견 횟수를 늘릴 계획이다.
아울러 조 장관은 “지금은 국민주권정부고 어느 때보다 국민을 섬기는 자세로 일을 해야 한다고 믿는다”며 “국제 정세가 험난하고 불확실한 요인이 많을 때일수록 외교부가 국가 장래에 매우 중요한 일을 하는 부서로서 열심히 합심해 어려운 시기에 최대한의 국익을 확보해 나가자”라고 당부했다.
