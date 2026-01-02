1년 내내 볼거리 가득…고양시, 2026년 축제·박람회 인프라 확장
경기 고양시는 2026년 한 해 동안 축제와 박람회, 도시 인프라 조성을 연중 이어가며 시민 체감형 도시 변화와 지역 브랜드 강화를 동시에 추진한다고 2일 밝혔다.
고양시는 꽃·역사·예술·야경을 아우르는 테마형 축제를 계절별로 배치해 도시의 매력을 높일 계획이다. 상반기에는 일산호수공원에서 고양국제꽃박람회가 열려 대형 주제정원과 시민 참여형 프로그램으로 글로벌 화훼도시 이미지를 강화하고, 하반기에는 고양가을꽃축제를 통해 또 다른 계절 정원을 선보인다. 덕양구 강매석교공원에서는 봄 유채꽃과 가을 코스모스 꽃밭이 조성돼 도심 속 휴식 공간을 제공한다.
고양시의 대표 역사 공간인 행주산성에서도 대규모 행사가 이어진다. 5월에는 행주대첩의 의미를 되새기는 고양행주문화제가 열리고, 10월에는 야간 관광 콘텐츠를 중심으로 한 ‘행주가 예술이야’가 개최돼 역사와 예술, 시민 참여가 결합된 프로그램을 선보일 예정이다. 9월에는 대한민국 대표 거리예술축제로 자리 잡은 고양호수예술축제가 일산호수공원에서 펼쳐진다.
먹거리와 생활, 미래산업을 주제로 한 박람회도 연중 고양을 무대로 열린다. 10월 전국막걸리축제에서는 가와지쌀을 중심으로 지역 양조장과 전통주 문화를 알리고, 6월에는 킨텍스에서 고양가구박람회가 열려 가구·리빙 산업 트렌드를 소개한다. 11월에는 드론·도심항공모빌리티 박람회를 통해 관련 기술과 산업 비전을 공유하며, 8월에는 콘텐츠·마이스 산업을 주제로 한 행사들이 고양꽃전시관에서 진행될 예정이다.
도시 인프라 변화도 본격화된다. 상반기에는 대화동 일원에 IP융복합 콘텐츠 클러스터가 착공돼 콘텐츠 제작과 사업화를 아우르는 거점 시설로 조성되며, 3월에는 원당복합커뮤니티센터가 착공돼 도서관과 가족센터 등 생활 밀착형 공공시설이 들어선다.
이와 함께 2월에는 그린리모델링을 마친 대화도서관이 재개관하고, 10월에는 일산호수공원 선인장식물원이 2차 리모델링을 완료해 전시 공간과 편의시설을 확충한다. 고양시는 이를 통해 시민 일상 속 문화·여가 환경을 한층 개선한다는 계획이다.
시 관계자는 “2026년을 축제와 산업, 인프라가 유기적으로 연결되는 해로 만들어 도시 경쟁력을 높이고, 시민과 방문객 모두가 체감할 수 있는 변화로 이어가겠다”고 밝혔다.
