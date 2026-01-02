인권위, ‘尹 방어권 보장 안건’ 김용원 상임위원 후임 선출 절차 시작
김용원 국가인권위원회 상임위원의 후임 후보 선출 절차가 시작됐다. 김 상임위원은 12·3 비상계엄 이후 윤 전 대통령 방어권을 보장하라는 내용의 안건 의결을 추진해 논란을 빚은 바 있다.
국가인권위원회 인권위원 후보추천위원회는 내달 5일로 임기가 끝나는 김 상임위원의 후임을 공개 모집 절차를 시작한다고 2일 밝혔다. 지원 기간은 이날부터 13일까지다. 인권위 상임위원의 임기는 3년이다. 군인권보호관을 겸하고 있는 김 상임위원은 윤 전 대통령에 의해 2023년 2월 임명됐다.
후보추천위는 서류·면접 심사를 거쳐 3∼5배수의 후보자를 선정해 이달 중 후보자를 대통령에게 추천할 예정이다. 후보추천위 위원들은 대통령비서실에서 주관해 지명한 3명, 인권위 추천 시민사회단체 인사 3명, 대한변호사협회 추천 1명 등 7명으로 구성됐다.
김 상임위원은 검사 출신으로 지난해 2월 윤 전 대통령 방어권을 보장하라는 내용을 담은 ‘계엄 선포로 야기된 국가적 위기 극본 대책 권고의 건’ 안건 의결을 주도하는 등의 행보로 비판을 받아왔다.
김이현 기자 2hyun@kmib.co.kr
