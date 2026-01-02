최주선 삼성SDI 사장 “재도약 원년 돼야…비관적 낙관주의자 되자”
최주선 삼성SDI 사장이 2일 “올해는 재도약의 원년이 돼야 한다”며 “더 이상 물러설 곳이 없고 이제 앞으로 나아가야 한다”고 밝혔다.
최 사장은 이날 2026년 신년 메시지를 내고 재도약을 위한 ‘3S’를 제시하며 이같이 말했다. 3S는 최 사장이 최근 임직원 간담회에서 밝힌 새해 지향점으로 ‘선택과 집중(Select)’ ‘고객과 시장 대응의 속도(Speed)’ ‘생존을 위한 투혼(Survival)’을 의미한다.
최 사장은 “결국 정답은 기술이란 본질로 돌아가야 한다는 것”이라며 “이를 위해 우리 모두가 한 방향으로 나가가야 한다”고 당부했다. 이어 ‘비관적 낙관주의(Pessimistic Optimism)’라는 표현을 언급하며 “우리가 맞닥뜨린 상황은 간단치 않지만 기술 경쟁력을 갖추고 슈퍼사이클을 향해 한 방향으로 나아간다면 머지않아 가슴 벅찬 미래를 맞이할 수 있다”고 말했다.
‘비관적 낙관주의’는 현실의 위험성과 한계를 인정하면서도 최악의 상황에 대비해 철저히 준비하고,동시에 긍정적인 결과를 기대하는 태도를 뜻한다.
최 사장은 취입 이후 지속적으로 강조한 ‘기술’과 ‘소통’을 재차 강조하며 “앞으로도 기술이 희망이란 신념을 갖고 열린 마음으로 소통한다면 우리가 꿈꾸는 미래는 결국 현실이 될 것”이라고 말했다. 그러면서 “올 한 해 우리가 걸어갈 길이 새로운 도약의 출발점이 되길 바란다” 임직원들을 격려했다.
