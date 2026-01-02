한파 주말엔 끝난다…내주 초반까진 평년 기온 유지할 듯
7~8일 찬 공기 다시 남하
새해에도 이어지고 있는 한파가 주말엔 풀릴 전망이다.
2일 기상청에 따르면 3일 아침 최저기온은 영하 14도에서 영하 1도로 평년(영하 12도~0도)보다 낮은 수준으로 예보됐다. 주요 도시 예상 최저기온은 서울·인천 영하 8도, 대전 영하 10도, 광주 영하 5도, 대구 영하 6도, 부산 영하 4도 등이다.
다만 이번 추위의 원인이 된 대기 5㎞ 상공의 영하 35도 안팎 찬 공기가 우리나라를 빠져나가고 있는 만큼 한파는 3일 오후부터 점차 풀릴 전망이다.
기상청은 다음주 초반까지 북쪽 찬 공기가 우리나라 대기 상층으로 강하게 남하해 들어오는 일도 없을 것으로 내다봤다. 중국 중부지방에서 남동진 중인 고기압 가장자리를 타고 상대적으로 온난한 서풍도 유입되며 기온은 서서히 회복되겠다.
3일 낮 최고기온은 0~8도로 평년(1~9도)과 비슷한 수준이다. 4일 또한 아침최저기온은 영하 11도~1도, 낮최고기온은 1~10도로 예보됐다.
기상청 관계자는 “4~5일 기온은 다소 완화되지만 중부 내륙을 중심으로 영하 10도 안팎 떨어지면서 평년 수준의 추위는 이어지겠다”며 “7일 전후에 다시 한번 찬공기가 내려오며 체감온도가 낮은 추위가 나타날 수 있다”고 말했다.
