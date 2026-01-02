송언석 “친명유죄·친청무죄? 특검해야…장경태도 제명해라”
국민의힘은 2일 더불어민주당이 공천헌금 수수 의혹을 받는 강선우 의원을 제명하고, 각종 비리 의혹에 휩싸인 김병기 전 원내대표에 대해 징계 추진 방침을 밝힌 데 대해 “솜방망이 징계쇼”라며 민주당에 특검 도입을 압박했다. 아울러 정청래 대표와 가까운 인사들의 의혹에는 징계 조치가 없었다는 점을 거론하며 “친명(친이재명)유죄, 친청(친정청래)무죄냐”라고 ‘갈라치기’ 전략을 펼쳤다.
송언석 원내대표는 2일 기자간담회에서 “(강 의원이) 이미 탈당했는데 제명이 무슨 의미가 있나”라며 “이춘석 전 법제사법위원장에 이어 또다시 ‘소 잃고 외양간 고치기’ 식 징계쇼”라고 비판했다.
송 원내대표는 또 “의아한 건 이춘석, 강선우, 김병기 등 소위 친명계 의원들에게는 발 빠르게 징계쇼를 하는데, 최민희 과방위원장의 결혼식 금품수수 의혹과 장경태 의원 보좌진 성추행 의혹에는 철저히 눈감아주는 정 대표의 이중성이 문제”라며 “혹시 친명 유죄, 친청 무죄인가”라고 꼬집었다.
그는 “민주당이 야밤의 징계쇼에 진정성을 입증하려면 정 대표의 측근인 성추행범 장 의원부터 즉각 제명 조치해야 한다”며 “보여주기식 솜방망이 징계 쇼로 얼렁뚱땅 넘어갈 생각하지 말고 강선우, 김병기 의원을 포함한 당내 대규모 공천헌금 수수 의혹에 대해 엄정한 수사를 자처하라”고 촉구했다. 그러면서 “민주당이 그토록 애지중지하고 만병통치약처럼 생각하는 특검 수사는 이럴 때 사용하라고 있는 것”이라고 강조했다.
장동혁 대표도 기자간담회에서 “이번 사태는 강 의원의 당적 박탈 정도로 해결될 문제가 아니다. 돈 받고 공천장을 판매한 것”이라고 꼬집었다. 이어 “김 전 원내대표는 배우자가 직접 돈을 요구해 받아갔다고 한다. 비리 탄원서까지 제출했는데도 당시 당대표였던 이재명 대통령은 이를 묵살했다”며 “이 대통령도 명백한 수사대상”이라고 주장했다.
장 대표는 “경찰은 이미 지난해 김 전 원내대표의 금품수수에 대한 수사요청을 받았고, 구체적 탄원서와 진술서, 참고인 명단까지 확보했지만 수사착수조차 하지 않았다”며 “지금이라도 즉각 강제수사에 돌입해 압수수색을 실시하고 구속영장을 청구해야 한다”고 목소리를 높였다.
그러면서 “국민의힘은 이번 지선은 물론 앞으로 모든 선거에서 공천 헌금 비롯한 구태를 뿌리 뽑겠다”며 “당장 6월 지선부터 공천 헌금 비리 신고센터를 설치해 이런 일 없도록 싹을 자르겠다”고 약속했다.
정우진 기자 uzi@kmib.co.kr
