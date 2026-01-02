경찰, 쿠팡TF 만들었다…개인정보유출·산재 은폐 등 다 본다
기존 TF 인력 4배 투입
경찰이 쿠팡 관련 의혹을 종합적으로 들여다보기 위해 TF(태스크포스)를 편성한 것으로 파악됐다.
2일 경찰에 따르면 서울경찰청은 경무관급 수사부장을 팀장으로 쿠팡과 관련된 의혹을 집중적으로 수사할 TF를 전날 꾸렸다. 이는 쿠팡의 개인정보유출 사건을 수사하던 서울청 사이버수사과 TF를 확대 개편한 것이다. TF는 수사과, 광역수사단 금융범죄수사대·형사기동대·공공범죄수사대 등 86명으로 구성됐다. 앞서 사이버수사과 TF에 투입됐던 인원(21명)의 4배에 달한다.
해당 TF에선 개인정보 유출 사태를 비롯해 산업재해 은폐, 증거인멸 의혹 등 쿠팡과 관련된 의혹 대부분을 수사할 계획이다. 국회가 김범석 쿠팡Inc 이사회 의장 등 쿠팡 전·현직 임원을 국회증언감정법 위반 혐의로 고발한 사건도 이곳에서 수사할 것으로 보인다.
다만 TF는 김병기 더불어민주당 전 원내대표와의 고가 식사 의혹으로 고발된 박대준 쿠팡 전 대표 사건과 관련해선 박 전 대표를 중심으로 살펴볼 계획이다. 경찰 관계자는 “TF는 박 전 대표의 혐의 위주로 살펴보고 김 전 대표가 받고 있는 의혹과 관련한 수사는 공공범죄수사대에서 별도로 진행한다고 보면 된다”고 말했다.
김이현 기자 2hyun@kmib.co.kr
