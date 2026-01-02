위기의 유통업계, 신년사 키워드는 ‘전략보다 실행’…체질개선 주문 잇따라
롯데와 CJ그룹 등 국내 유통그룹 총수들이 2026년 신년사를 통해 일제히 ‘위기 돌파’를 주문하고 나섰다. 고물가·고금리·고환율의 ‘3고(高)’ 환경에 인구 구조 변화까지 겹치면서 혁신과 속도감 있는 실행력이 핵심 키워드로 부상한 것이다.
신동빈 롯데그룹 회장은 2일 공개한 신년사에서 “고물가·고금리·고환율의 3고 현상, 지정학적 리스크, 인구 구조 변화 등 우리가 마주한 올해 경영 환경은 그룹 핵심사업의 근본적인 체질 개선을 요구한다”고 말했다. 이어 “질적 성장을 위해 철저한 자기반성에서 비롯된 성장과 혁신의 노력이 필요하다”고 강조했다. 구체적으로 자율성에 기반해 차별화된 성과 창출, 변화의 흐름에 선제 대응, 강력한 실행력으로 기존 핵심사업에서 혁신 완성 등을 주문했다.
손경식 CJ그룹 회장 역시 “경영환경의 변화가 녹록지 않지만 기회는 그 어느 때보다도 크게 열려 있다”며 “불확실성과 기회가 공존하는 지금이야말로 다시 한번 도약을 선언해야 할 결정적 시점”이라고 말했다. 그는 전 세계적으로 K-라이프스타일의 영향력이 급속히 확대되고 있다며 K-푸드·콘텐츠·뷰티 등 그룹 핵심 사업 전반에서 새로운 시장 기회가 열리고 있다고 진단했다. “시장 선도를 위한 실행을 가속해달라. 빠른 실행이 곧 경쟁력”이라고 거듭 강조하기도 했다.
정지선 현대백화점그룹 회장도 전날 신년사에서 “불확실성이 일상화된 경영환경 속에서도 흔들리지 않고 지속 성장이 가능한 경영 기반을 단단히 다져 나가자”고 주문했다. 그는 그룹의 축적된 ‘본원적 경쟁력’을 기반으로 성장 모멘텀 강화, 변화의 시대에 맞는 ‘일하는 방식’ 재정비, 지속 가능한 경영기반 확립 등 세 가지 방침을 제시했다.
식품·프랜차이즈 업계에서도 같은 흐름이 이어졌다. 제너시스BBQ그룹 윤홍근 회장은 ‘BBQ 신(新)경영’을 공식 선언하며 “자강불식의 실행력으로 세계 1등 프랜차이즈 그룹으로 도약하겠다”고 밝혔다. 그는 “‘즉시 한다, 반드시 한다, 될 때까지 한다’는 행동 철학을 전 임직원과 가맹점주가 함께 실천해 달라”고 당부했다. 동원그룹 김남정 회장은 글로벌 사업 속도를 높이되 단순 업무는 인공지능(AI)에 맡기고 사람은 창의적 업무에 집중해야 한다고 강조했다.
홍석조 BGF그룹 회장은 경쟁의 개념을 국내에서 글로벌 소매 유통 시장 전체로 확대해야 한다며, 최신 트렌드와 데이터에 기반한 도전적인 업무 추진을 주문했다. 그는 “K-컬처 확산에 힘입어 한국 상품과 문화에 대한 글로벌 수요가 폭발적으로 증가하고 있다”며 “이제는 축적된 사업 역량을 바탕으로 새로운 먹거리 발굴에 힘써야 한다”고 말했다.
이다연 기자 ida@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사