박철우 서울중앙지검장 “관행·편향 벗어나 성찰 필요”
박철우 서울중앙지검장이 2일 “나 자신과 우리 조직의 모습을 객관적으로 살펴보는 성찰의 자세가 절실하게 필요하다”고 밝혔다.
박 지검장은 신년사를 통해 “구성원 한분 한분이 성찰하는 마인드를 장착할 때 수십년간 형성돼온 검찰의 조직문화는 검찰을 변화시키는 훌륭한 수단이자 국민에게 인정받을 수 있는 새로운 동력이 될 것”이라며 이같이 말했다.
박 지검장은 이어 “무의식적이나마 오만하게 보일 수 있는 언행은 없었는지, 국민의 눈높이에 맞는 공정한 검찰권 행사를 주장하지만 정작 지금 당장 내 손에 있는 사건에서는 종전에 해오던 관행이나 어떤 편향성에서 벗어나지 못하고 있는 것은 아닌지 (살펴보자)”며 “과함이나 부족함은 없었는지, 면피성 결정을 하는 것은 아닌지, 타성이나 안일함에 젖어있었던 것은 아닌지도 (성찰하자)”고 강조했다. 수사·기소 분리를 핵심으로 하는 검찰개혁의 현실화를 앞두고, 전국 최대 검찰청의 수장으로서의 조직을 다잡으려는 의도로 풀이된다.
박 지검장은 지난해를 ‘변화와 고통의 시간’으로 규정하기도 했다. 그는 “2025년은 대한민국 헌정질서를 복구하는 재건의 시간이자, 그 어느 때보다 검찰개혁에 강한 동력이 집중됐던 변화와 고통의 시간이기도 했다”며 “검찰 구성원 모두가 그동안 쏟아부은 열정이 송두리째 부정당하는 것 같은 박탈감과 억울함 속에 괴로워했던 시간이기도 했다”고 돌아봤다.
박 지검장은 마지막으로 “범죄로부터 국민을 보호하고 권익을 구제하는 검찰 본연의 역할을 묵묵히 수행하고 있는 서울중앙지검 구성원 모두가 검찰 변화의 주역임을 잊지 말자”며 “겸허하되 당당하게 나아가자”고 강조했다.
박장군 기자 general@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사