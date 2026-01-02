정부 ‘헤드헌팅’으로 산재 전문 의료기관장 첫 영입
산업재해 전문병원장에 30년 경력의 조준 전 건국대 신경외과 교수가 임용됐다. 정부가 민간 인재 영입 제도(헤드헌팅)를 통해 대학병원 교수를 처음으로 산재 전문 의료기관장으로 영입한 것이다.
인사혁신처는 근로복지공단 인천병원장에 조 전 교수를 발탁했다고 2일 밝혔다. 조 신임 원장은 1997년 4월부터 지난해 8월까지 신경외과 전문의로 중증·고난도 환자를 진료해왔다. 대한감마나이프방사선수술학회 회장, 대한정위기능신경외과학회 회장, 대한노인신경외과학회 회장도 역임했다.
공단 인천병원은 산재 환자와 근로자를 대상으로 한 핵심 거점 병원으로 치료와 재활, 지역 공공의료 기능을 수행하고 있다. 조 신임 원장 임용을 계기로 공공 의료기관의 책무를 강화하고 의료 전문성과 진료 역량을 높일 방침이다.
조 신임 원장은 “30년간 대학병원 교수로 쌓은 경험을 바탕으로 산재 환자에 대한 전문적인 진료를 해나가겠다”고 말했다. 또 “재활과 직업 복귀를 돕는 거점 병원의 역할을 강화하는 데도 최선을 다하겠다”고 임용 소감을 전했다.
최시영 인사처 인재정보담당관은 “앞으로도 의료·과학·기술 등 고도의 전문성이 필요한 직위에 공공이 민간 인재를 영입할 수 있도록 지원을 확대하겠다”고 말했다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
