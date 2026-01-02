시사 전체기사

최대 31개월치 월급 한 번에…하나은행 희망퇴직 실시

입력:2026-01-02 15:13
하나은행. 연합뉴스

하나은행이 만 40세 이상 직원을 대상으로 특별퇴직(희망퇴직) 신청을 받는다.

연령에 따라 최대 31개월치 평균 임금이 지급될 예정이다.

2일 금융권에 따르면 하나은행은 이날부터 5일까지 준정년 특별퇴직 신청을 받는다.

특별퇴직 대상은 이달 31일 기준 만 15년 이상 근무하고, 만 40세 이상인 일반직원이다.

특별퇴직자로 선정되면 특별퇴직금으로 연령에 따라 최대 24~31개월치 평균 임금을 지급받는다. 이는 지난해 초 실시한 희망퇴직과 같은 조건이다.

1970년 하반기~1973년생은 자녀 학자금을 비롯해 의료비, 전직 지원금 등도 받을 수 있다.

하나은행은 인사위원회 심의를 거쳐 오는 31일 해당자들의 퇴사를 마무리할 방침인 것으로 알려졌다.

매년 상·하반기 진행하는 임금피크 특별퇴직 역시 1970년 상반기생 직원을 대상으로 실시한다.

특별퇴직금으로는 약 25개월치(생월별로 차등) 평균임금이 지급될 예정이다.

손재호 기자 sayho@kmib.co.kr

