서귀포서 만취 운전으로 보행자 치고 달아난 20대 영장 신청
새해 첫날 새벽시간대 만취 운전으로 보행자를 치고 달아난 20대가 긴급체포됐다.
제주 서귀포경찰서는 2일 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(도주치상) 및 도로교통법 위반(음주운전) 혐의로 A씨(20대)를 긴급체포한 뒤 구속영장을 신청했다고 밝혔다.
A씨는 전날 0시45분쯤 서귀포시 안덕면 사계리 인근 도로에서 술을 마시고 차량을 운전하던 중 보행자 B씨(30대)를 들이 받고 도주한 혐의를 받는다.
인도와 차도 구분이 없는 골목길에서 사고를 당한 B씨는 의식이 없는 상태로 병원으로 이송돼 치료를 받고 있다.
목격자들의 신고를 접수한 경찰은 주변 CCTV 영상 등을 분석해 A씨를 체포했다.
당시 A씨의 혈중알코올농도는 면허취소 수준(0.08% 이상)으로 알려졌다.
A씨는 경찰 조사에서 혐의를 시인한 것으로 전해졌다.
경찰은 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.
서귀포=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
