[속보] 새해 첫 거래일 코스피 장 중 한때 4300선 돌파
2026년 병오년(丙午年) 첫 거래일인 2일 출발 직후 역대 최고치를 경신한 코스피가 장중 한때 2% 넘게 상승하며 4300선마저 뚫어냈다.
코스피는 이날 오후 2시36분 전장보다 2.06% 오른 4301.18을 기록했다. 지수는 10.36포인트(0.25%) 오른 4224.53으로 출발한 뒤 지속적으로 상승 폭을 키운 끝에 4300선마저 넘어섰다. 코스피 기존 장중 사상 최고치는 2025년 11월 4일 기록한 4226.75였다.
유가증권시장에서는 현재 외국인이 3109억원을 순매수하며 상승을 견인하고 있다. 외국인은 코스피200선물시장에서도 1354억원 매수 우위다.
반면 개인과 기관은 각각 2860억원과 634억원을 순매도하며 차익을 실현 중이다.
국내 증시 대장주인 삼성전자는 6.17% 급등한 12만7300원에 거래되고 있고, SK하이닉스도 3.46%의 상승률을 기록 중이다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
