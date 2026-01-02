시사 전체기사

성적·소득 아닌 ‘이것’만 하면 준다…서울대 장학금 화제

입력:2026-01-02 14:54
수정:2026-01-02 15:00
권준하 신익산화물터미널 대표, 10억 쾌척

권준하 신익산화물터미널(오른쪽) 대표가 지난달 30일 서울대 관악캠퍼스에서 열린 감사패 증정식에 참석한 유홍림 서울대 총장과 기념촬영을 하고 있다. 서울대 제공

권준하 신익산화물터미널 대표가 모교인 서울대에 장학금 10억원을 기부했다.

서울대는 산을 오른 사실을 인증하면 장학금을 수여하는 프로그램에 이 기부금을 이용할 예정이다.

서울대는 지난달 30일 권 대표로부터 ‘미산 등산장학금’ 10억원을 기부받았다고 2일 밝혔다.

미산 등산장학금은 성적이나 소득이 아닌 등산을 기준으로 지급하는 이색 장학금이다. 산을 오르면서 협력·소통을 경험하고 규칙적인 신체활동으로 건강을 지킨단 취지에서 마련됐다.

권 대표는 서울대 경제학부 63학번으로, 삼성그룹에서 근무하다가 고향인 전북 익산으로 내려가 화물·자동차·주류 등 여러 분야 산업을 운영 중이다.

권 대표는 2024년 13기 국민추천포상에서 국민포장을 수상하기도 했다.

권 대표는 생전 금융사에 자산을 맡기고 자신이 사망하면 수익과 재산을 양도하는 유언대용신탁을 활용해 사회복지공동모금회, 숙명여대, 사랑의달팽이, 밀알복지재단, 한국과학기술원(KAIST) 등에 111억여원을 기부했다.

이번 기부금 역시 유언대용신탁을 통해 조성됐다.

손재호 기자 sayho@kmib.co.kr

