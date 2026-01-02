성적·소득 아닌 ‘이것’만 하면 준다…서울대 장학금 화제
권준하 신익산화물터미널 대표, 10억 쾌척
권준하 신익산화물터미널 대표가 모교인 서울대에 장학금 10억원을 기부했다.
서울대는 산을 오른 사실을 인증하면 장학금을 수여하는 프로그램에 이 기부금을 이용할 예정이다.
서울대는 지난달 30일 권 대표로부터 ‘미산 등산장학금’ 10억원을 기부받았다고 2일 밝혔다.
미산 등산장학금은 성적이나 소득이 아닌 등산을 기준으로 지급하는 이색 장학금이다. 산을 오르면서 협력·소통을 경험하고 규칙적인 신체활동으로 건강을 지킨단 취지에서 마련됐다.
권 대표는 서울대 경제학부 63학번으로, 삼성그룹에서 근무하다가 고향인 전북 익산으로 내려가 화물·자동차·주류 등 여러 분야 산업을 운영 중이다.
권 대표는 2024년 13기 국민추천포상에서 국민포장을 수상하기도 했다.
권 대표는 생전 금융사에 자산을 맡기고 자신이 사망하면 수익과 재산을 양도하는 유언대용신탁을 활용해 사회복지공동모금회, 숙명여대, 사랑의달팽이, 밀알복지재단, 한국과학기술원(KAIST) 등에 111억여원을 기부했다.
이번 기부금 역시 유언대용신탁을 통해 조성됐다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
