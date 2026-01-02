실체 없는 ‘AI 투자’ 내세워 1200억원 사기…경영진 3명 징역 12년 확정
실제로는 존재하지 않는 인공지능(AI) 트레이딩 프로그램을 내세워 1200억원대 사기를 저지른 회사의 경영진 3명에게 각각 징역 12년을 선고한 판결이 확정됐다.
2일 법조계에 따르면 대법원 2부(주심 엄상필 대법관)는 지난달 특정경제범죄가중처벌법상 사기, 유사수신행위법 위반 등 혐의로 기소된 이모 팝콘소프트 의장 등 경영진 3명에 대한 상고를 기각했다. 법인에게 부과한 벌금 5000만원도 유지됐다.
이씨와 대표 안모씨, 회장 오모씨 등은 2022년 3월∼2023년 7월 사이 매달 원금의 15% 수익을 보장하고 수익률이 600%가 될 때까지 매일 수익을 지급하겠다며 투자자들을 끌어모았다. 이씨 등은 팝콘소프트가 개발한 AI 트레이딩봇 프로그램을 활용해 국내외 선물 거래에서 높은 수익을 얻고 있어 수익 보장이 가능하다고 속였다. 다른 투자자를 소개하면 수당을 준다고 속이는 방식으로도 자금을 끌어모았다.
그러나 팝콘소프트가 내세운 AI 프로그램은 이들의 설명처럼 실시간 데이터를 학습해 투자 종목을 결정하는 기능이 없었다. 해당 프로그램은 이용자가 종목과 매수·매도 조건을 설정해두면 그 조건에 따라 투자를 진행하는 단순한 기능만 가지고 있었다. 팝콘소프트가 자체 개발했다는 설명조차 거짓말이었다.
이씨 등은 피해자들로부터 받은 출자금을 선순위 투자자들에게 수익금으로 지급하는 ‘돌려막기’ 사기를 통해 범행을 이어나갔다. 이들이 피해자들로부터 송금 받은 금액은 총 1203억원에 달한다. 상위 투자자 300여명으로부터는 출자금 117억원을 받기도 했다.
1심은 이씨에게 징역 12년, 안씨와 오씨에게는 징역 14년을 선고했다. 이들에게 각각 1심은 이들이 선물거래에 투자하여 수익을 낸 뒤, 피해자들에게 원금과 수익금을 지급할 의사나 능력이 없었다고 판단했다. 또한 범행 횟수와 피해 규모가 천문학적이고 일부 피해자가 스스로 생을 마감한 점, 보상 조치가 없었던 점 등을 근거로 엄벌이 불가피하다고 판단했다.
안씨와 오씨는 재판 과정에서 이씨가 프로그램 설계를 주도했고 그가 제시한 수익률이 허위임을 몰랐다고 주장했으나 재판부는 이를 받아들이지 않았다.
2심은 경영진의 가족 명의로 이뤄진 투자액 역시 범행 수익에서 판단해야 한다며 안씨와 오씨의 형을 징역 12년으로 감형했다. 또한 피해 배상 절차가 진행되고 있고 범죄 수익액에 검찰이 산정한 액수보다 적을 가능성이 있다며 1심의 추징 명령을 모두 취소했다.
대법원은 원심 판단에 문제가 없다고 보고 검찰과 피고인 측의 상고를 모두 기각했다.
윤준식 기자 semipro@kmib.co.kr
