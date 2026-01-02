유정복 인천시장, 전통시장서 새해 민생 챙겼다
유정복 인천시장이 새해를 맞아 2일 미추홀구 신기시장을 방문해 민생 현장을 점검하고 상인들을 격려했다. 지난해 12월 화재로 피해를 입은 신기시장의 복구 상황과 물가 동향을 살펴본 것이다.
유 시장은 상인들과 새해 인사를 나누며 “전통시장은 지역경제의 근간이자 시민 생활과 맞닿아 있는 공간”이라고 말했다. 그러면서 “어려운 여건 속에서도 현장을 지켜온 상인 여러분께 깊은 감사를 드린다”며 상인들을 격려했다.
그는 또 온누리상품권으로 정육·생선구이·전·한과·떡 등 새해맞이 물품을 직접 구매했다. 이날 구매한 물품을 지역 복지관에 전달할 예정이다.
유 시장은 이어 상인 대표들과 오찬 간담회를 갖고 “인천 전통시장 경쟁력 강화와 활성화를 위해 지속적으로 지원하겠다”고 말했다. 또 최근 매출 상황과 시장 운영 과정에서 상인들이 느끼는 애로사항을 청취했다. 전통시장 활성화를 위한 건의 사항도 전달받았다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사