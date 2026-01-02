“흡연자만 1억명인데”…인도, 다음달부터 담뱃세 인상
흡연인구만 1억명에 달하는 인도가 다음 달부터 공중보건 등 향상을 목적으로 담배에 추가 과세를 한다.
2일 로이터통신과 현지 매체 메트로인디아 등에 따르면 인도 재무부는 오는 2월 1일 자로 담배 개비의 길이에 따라 1000개비당 2050~8500루피(약 3만3000~13만6000원)의 물품세를 부과하기로 했다고 전날 밝혔다.
이번 조치로 14억명의 세계 최다 인구 대국 인도 내 1억여명 흡연자는 경제적 부담이 가중될 전망이다. 로이터는 인도 담배 시장의 주요 업체인 ITC와 갓프레이필립스인디아 등 관련 기업들의 주가 및 매출에도 적지 않은 영향이 있을 것으로 보인다고 전망했다.
전문가들은 이번 세금 인상이 인도 정부의 세수 증대 및 국민 보건 증진 차원에서 이뤄진 것이라 보고 있다.
인도의 담뱃세는 2017년 7월 상품‧서비스세(GST)를 도입한 이후 변화가 없었다. 현재 인도가 담배에 부과하는 전체 세금은 담배 소매가의 53%다. 이는 세계보건기구(WHO)가 흡연을 줄이기 위해 권고하는 담배 소매가 대비 세금 비율 75%에 한참 못 미친다고 로이터는 전했다.
영국과 호주는 80~85% 수준이며 프랑스와 뉴질랜드, 일부 유럽연합(EU) 국가들은 75% 이상을 유지하고 있다.
인도에서는 흡연과 관련한 질병 치료 등에 연간 2조4000억 루피(약 83조원)가 소요되는 것으로 알려져 관련 세금 인상 필요성이 제기돼 왔다. 전 세계적으로는 80여개국이 매년 담뱃세를 올리고 있다. 인도 역시 GST 도입 전까지는 거의 매년 담뱃세를 올려왔다.
