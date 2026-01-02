지난해 고향사랑기부금 1515억원…전년 대비 70% 증가
지난해 고향사랑기부제 모금액이 1515억에 달하는 것으로 2일 잠정 집계됐다. 이는 제도 시행 첫해인 2023년 651억원 대비 130%, 2024년 879억원 대비 70% 증가한 수치다.
기부 건수는 지난해 139만건으로 2024년 77만건 대비 80% 늘어난 것으로 나타났다. 답례품(지역 특산물) 판매액은 316억원을 기록해 2024년 205억원보다 54% 성장한 것으로 조사됐다.
행정안전부 관계자는 “고향사랑기부제 관련 모든 지표가 2024년 대비 상승했다”며 “고향사랑기부제가 지역 균형발전에 효과적인 수단으로 자리 잡아가고 있는 것”이라고 강조했다.
기부자를 연령대별로 살펴보면 30대(30%)와 40대(28%)가 전체의 절반 이상을 차지하고 있었다. 50대(25%)와 20대(10%)가 뒤를 이었다. 기부 금액별로 보면 10만원 이하가 98%에 달했다. 10만원까지 전액 제공되는 세액 공제 혜택이 영향을 준 것으로 풀이된다.
지난해 기부는 경남 산청, 경북 안동 등 3월 산불로 특별재난지역으로 선포된 지방자치단체 8곳에 집중됐다. 지난해 3~4월 8곳에 몰린 모금액은 184억원이었다. 이는 2024년 동기 79억원 대비 2.3배 많은 액수다.
윤호중 행안부 장관은 “2026년에도 국민의 소중한 마음이 지역 활력으로 이어질 수 있도록 지속적으로 고향사랑기부제를 개선하고 홍보하겠다”고 말했다.
