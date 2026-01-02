청주 단재고 국제바칼로레아 월드스쿨 인증
충북 첫 번째…IBO 워크숍 참가 등
충북도교육청은 청주 단재고등학교가 스위스 비영리 교육재단인 국제 바칼로레아 기구(International Baccalaureate·IBO)로부터 IB 고등학교 교육과정(Diploma Programme·DP) 월드스쿨 인증을 받았다고 2일 밝혔다.
단재고는 지난해 후보 학교 승인 후 10개월 만에 충북 최초로 IB DP 월드스쿨 인증을 받게 됐다. 지난해 청주 단재고·동주초, 음성 감곡초가 IB 후보학교 명단에 이름을 올렸다.
월드스쿨 인증에 따라 단재고는 IB 학교 간 네트워크 구축, IBO(국제바칼로레아 기구) 주관 워크숍 참가, IBEC(대학 연계 IB 교육자 자격 과정) 지원, 교원 기초·심화 연수 운영, 일반 학교 교원 연구회 운영 등을 할 수 있다.
지난해 3월1일 개교한 단재고는 학생 성장을 중심에 둔 수업과 평가 체제를 학교 교육 과정 전반에 도입했다. 교사 협업을 기반으로 탐구 중심 수업 설계, 서술·논술형 중심 평가 운영, 전 교원 IB 교원 연수, 학교 공동체의 IB 철학 공유 등을 추진했다.
단재고는 올해 교원 전문성 강화, 교과별 평가 운영 정교화, 소논문(Extended Essay, EE)·지식이론(Theory of knolwedege, TOK)·창의활동봉사(Creativity, Activity, Service, CAS) 등 핵심 요소의 체계적 지원, 학업 성실성과 평가의 공정성을 담보한 학교 운영 체제 정착 등 교육 과정 운영의 완성도를 높인다는 구상이다.
도교육청 관계자는 “월드스쿨 인증은 충북 공교육이 국제적 기준과 만나는 의미 있는 성과”라며 “학생들이 질문하고 탐구하며 세계의 인재로 성장할 수 있도록 다양한 교육 프로그램을 체계적으로 운영하겠다”고 말했다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
