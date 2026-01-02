트럼프 ‘건강 이상설’ 정면 돌파 “내 건강은 완벽”…의사 권고 무시도

WSJ와의 단독 인터뷰서 건강 논란 반박

“내 건강은 완벽”…의사 권고 무시하기도

트럼프 측근 “공적·사적 자리에서 노화징후”

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 지난해 11월 6일(현지시간) 백악관 집무실에서 진행된 비만치료제 가격 인하 정책 발표 도중 손으로 이마를 짚은 채 눈을 감고 있다. AFP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 계속해서 제기되고 있는 ‘건강 이상설’에 대해 정면 돌파에 나섰다. 트럼프 대통령은 1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)과의 단독 인터뷰에서 “내 건강은 완벽하다”며 논란을 일축했다.



WSJ은 이날 ‘노화 징후가 드러나자 트럼프가 정면 대응에 나섰다’는 제목의 인터뷰를 공개했다. 최근 트럼프가 공개일정에서 조는 듯한 모습이 잇따라 포착됐고, 멍 자국이 사진에 찍히는 등 건강 이상설이 제기돼 왔다. 트럼프는 올해 만 80세로 2024년 11월 재선에 성공했을 당시 역대 미국 대통령 중 최고령 당선인이었다.



트럼프 대통령은 지난해 11월 비만치료제 가격 인하 발표 자리에서 의자에 기댄 채 눈을 감고 잠을 깨려고 애쓰는 듯한 모습이 포착됐다. 12월 각료회의에서도 비슷한 모습을 보이는 등 공개 행사 도중 졸음과 사투를 벌이는 모습을 여러 차례 보였다.



이에 트럼프 대통령은 인터뷰에서 “그냥 잠깐 눈을 감는 것인데 사람들이 내가 눈을 깜빡이는 순간을 사진으로 찍는다”며 공개 일정에서 졸았다는 주장을 반박했다. 그는 “나는 원래 잠이 많은 편이 아니다. 밤에 숙면하는 데 어려움을 겪고 있으며 새벽 2시 이후에도 보좌진에게 문자 메시지를 보내거나 전화를 거는 일이 잦다”고 설명했다.



또 그는 “주치의가 권장하는 양보다 더 많은 아스피린을 복용하고 있다”며 “발목 부종 때문에 압박 스타킹을 잠시 착용해 봤지만 마음에 들지 않아 그만뒀다”고 말했다.



트럼프 측근들에 따르면 공적인 자리와 사적인 자리 모두에서 노화의 징후를 보이고 있지만 때때로 주치의의 조언을 무시하고 건강 권고를 비웃으며 자신이 타고난 ‘좋은 유전자’에 의존한다고 말했다고 WSJ은 보도했다.



지난해 10월 트럼프 대통령은 건강 이상설을 일축하기 위해 자기공명영상(MRI) 촬영 결과를 공개했다. 백악관은 건강검진의 일환으로 심혈관계와 복부 MRI 검사를 했다며 “그 결과는 완전히 정상”이라고 밝혔다.



그러나 오히려 미국에서는 일반적으로 건강검진을 받을 때 MRI 촬영을 하는 경우는 드물어 트럼프 대통령 건강에 문제가 있는 게 아니냐는 의구심이 일었다. 트럼프 대통령은 이에 대해 인터뷰에서 “돌이켜보면 약간의 공격 거리를 준 셈이어서 검사를 받은 게 아쉽다”고 말했다.



트럼프 대통령 이른 아침부터 백악관 관저 사무실에서 하루를 시작해 오전 10시쯤부터 오후 7~8까지 오벌 오피스에서 업무를 본다며 “노년까지 활력이 넘쳤던 부모에게서 많은 에너지를 물려받았다”고 강조했다.



이가현 기자 hyun@kmib.co.kr



