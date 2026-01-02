‘리니지 클래식’ 사전 예약 시작
엔씨소프트가 2일 ‘리니지 클래식’ 사전 예약 서비스를 시작했다.
리니지 클래식은 엔씨가 1998년부터 서비스 중인 ‘리니지’의 2000년대 초기 버전을 재구현한 PC 게임이다. 2월7일 한국과 대만에서 사전 무료 서비스를 시작하며 2월11일부터 월정액 서비스(2만9700원)에 돌입한다. 게임 사전 다운로드는 오는 7일부터 시작한다.
리니지 클래식은 ▲군주, 기사, 요정, 마법사 등 4종의 클래스(직업) ▲말하는 섬, 용의 계곡, 기란 지역 등 초기 버전 콘텐츠 ▲리니지 IP 이용자에게 익숙한 인터페이스 등이 특징이다. 엔씨는 기존 리니지 IP의 핵심 콘텐츠와 함께 과거에 다루지 않았던 스토리와 리니지 클래식만의 오리지널 콘텐츠도 선보일 계획이다.
이용자는 2월10일까지 리니지 클래식 사전예약에 참여할 수 있다. 사전예약 참여 시▲‘은장검’와 ‘사냥꾼 활’ 중 하나를 선택할 수 있는 ‘사전예약 무기 선택 상자’ ▲‘해골투구’ ‘골각방패’ ‘뼈갑옷’으로 구성된 ‘뼈 세트’ ▲‘수호의 반지’ ▲초반 캐릭터 성장에 도움을 주는 물약과 주문서 등을 받을 수 있다.
엔씨는 추억 속 PC방을 재현한 ‘리니지 클래식’ 웹사이트도 열었다. 이곳에서 게임의 아트워크와 영상을 미리 볼 수 있다. 오는 7일에는 리니지 클래식 스크린샷과 OST도 공개 예정이다. 과거 유명 이용자를 기리는 ‘명예의 전당’도 개설할 예정이다.
윤민섭 기자 flame@kmib.co.kr
