스텔라큐브, 중소벤처기업부 ‘2025년도 기술혁신개발사업’ 선정

3D 디지털 트윈 기반 시니어 헬스케어 시스템 이미지

또한 이번 과제에는 고려대학교 안암병원 소화기내과 김은선 교수가 참여해 노인성 만성질환 발병 예측 AI 모델 고도화 및 임상 자문을 수행한다.

스텔라큐브는 이 시스템이 고령자의 실시간 건강상태 분석과 질병 예측을 통한 조기 진단 및 예방 치료를 가능하게해 만성질환의 악화 방지와 사회 전체의 의료비 절감에 기여할 것이라고 전망했다.