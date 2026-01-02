스텔라큐브, 중소벤처기업부 ‘2025년도 기술혁신개발사업’ 선정
스텔라큐브는 중소벤처기업부의 ‘2025년도 중소기업기술혁신개발사업’에 선정됐다고 2일 밝혔다.
이번 사업은 12대 국가전략기술 분야의 공공기술 이전 활성화와 기술사업화 역량 제고를 목적으로 추진되는 국가 연구개발사업이다.
디지털트윈 및 메타버스 전문기업 스텔라큐브는 투비원솔루션즈(주관기업) 및 대진대학교와 함께 2025년부터 2027년까지 총 24개월간 ‘멀티모달 생성형 AI 기반 디지털 헬스케어 플랫폼 개발’ 과제를 공동 수행한다.
스텔라큐브는 이번 과제에서 3D 디지털 트윈 기반 가상공간 헬스케어 시스템 구현을 담당한다. 이 기술은 시니어의 실제 거주공간을 360도 카메라 및 포토그래메트리(Photogrammetry) 기법으로 스캔해 자동으로 3D 매쉬 공간으로 모델링하고, 현실과 동일한 디지털 트윈 환경을 생성한다.
이 플랫폼은 시니어의 위치 추적 및 건강정보 실시간 매핑을 통해 돌봄 대상자의 상태를 시각화하며, 여기에 게이미피케이션(Gamification) 요소를 결합해 건강활동 참여를 유도한다. 사용자는 일일 건강 미션, 식단 목표, 인지 퀴즈 등을 수행하며 포인트 보상을 받을 수 있어 자발적인 건강관리 습관 형성이 가능하다.
스텔라큐브는 디지털트윈 기반 GIS 공간정보 서비스와 메타버스 구축, AI 데이터 분석 등 다수의 기술 프로젝트를 수행해온 기업이다. 국립현대미술관 메타버스 전시, 세종대학교 라이다(LiDAR) 메타버스 환경 구축, 한국건설교육원 스마트시티 시뮬레이션 등 프로젝트에서 실사 기반 공간 모델링 및 실시간 데이터 연동 기술력을 입증한 바 있다.
이번 사업에서도 이러한 레퍼런스를 바탕으로, AI와 디지털트윈 기술을 결합한 ‘시니어 헬스케어 메타버스 플랫폼’ 개발을 통해 고령자 돌봄 서비스를 새로운 차원으로 발전시킬 계획이다.
또한 이번 과제에는 고려대학교 안암병원 소화기내과 김은선 교수가 참여해 노인성 만성질환 발병 예측 AI 모델 고도화 및 임상 자문을 수행한다. 이를 통해 기술개발과 의료현장의 접점을 강화하고, 효율적이고 입체적인 시니어 돌봄 체계를 구축할 예정이다.
스텔라큐브는 이 시스템이 고령자의 실시간 건강상태 분석과 질병 예측을 통한 조기 진단 및 예방 치료를 가능하게해 만성질환의 악화 방지와 사회 전체의 의료비 절감에 기여할 것이라고 전망했다.
노진섭 스텔라큐브 대표는 “초고령 사회를 대비하기 위해서는 디지털 기술을 기반으로 한 새로운 돌봄 패러다임이 필요하다”며 “스텔라큐브는 디지털트윈과 생성형 AI 기술을 결합한 시니어 헬스케어 플랫폼을 통해 고령자의 삶의 질을 높이고, 사회적 의료비 절감에 기여하는 실질적인 혁신을 만들겠다”고 말했다.
인천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
