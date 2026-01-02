첼시, ‘클럽월드컵 우승’ 마레스카 감독과 결별
잉글랜드 프리미어리그(EPL) 첼시가 2025 국제축구연맹(FIFA) 클럽월드컵 우승을 안긴 엔초 마레스카 감독과 결별했다.
첼시 구단은 2일(한국시간) 마레스카 감독과 성적 부진을 이유로 결별한다고 밝혔다. 첼시는 “유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 진출권 획득을 포함해 4개 대회에서 중요한 목표를 달성해야 하는 상황이다. 팀을 다시 정상 궤도에 올려놓기 위해선 변화를 주는 게 최선의 방법”이라고 설명했다.
마레스카 감독은 2024년 6월 첼시 사령탑에 부임한 지 1년 6개월 만에 팀을 떠나게 됐다. 계약은 2029년 여름까지였다. 불과 6개월 전 2025 클럽 월드컵에서 팀을 세계 챔피언 자리에 올려놨다는 점에서 충격적인 결정이다.
구단은 성적 부진을 결별의 이유로 내세우지만 첼시는 현재 리그 5위(승점 30)를 달리고 있다. 다음 시즌 UCL에 진출할 수 있는 4위권 진입도 충분히 가능하다. 또 올 시즌 UCL과 국내 컵대회에서도 여전히 생존해 있다.
마레스카 감독과 구단 간 감정의 골이 깊어진 것이 직접적인 원인으로 풀이된다. 지난달 15일 에버턴전 뒤 마레스카 감독과 구단 간 기류가 심상치 않다는 현지 보도가 나오기 시작했다. 당시 마레스카 감독은 “구단의 많은 사람이 나에게 최악의 48시간을 선사했다”고 직격했다.
영국 BBC 등 외신에 따르면 첼시와 마레스카 감독은 선수 출전과 의료진 권고를 둘러싸고 갈등을 빚었다. 마레스카 감독은 선발 라인업을 짜거나 교체 카드를 쓸 때 선수 몸값을 기준으로 결정할 것을 구단이 강요한다고 느꼈다. 반면 구단은 의료진 판단과 몸 상태를 고려해 선수들을 활용할 것을 권고했을 뿐이라는 입장이다.
차기 감독으로는 프랑스 리그1 스트라스부르의 리엄 로세니어 감독을 비롯해 프란체스코 파리올리 포르투 감독, 올리버 글라스너 크리스털 팰리스 감독 등이 후보로 거론된다. 첼시는 오는 5일 열리는 맨체스터시티와의 원정경기에선 칼럼 맥팔레인 U-21 감독이 임시 지휘봉을 잡을 전망이다.
정신영 기자 spirit@kmib.co.kr
