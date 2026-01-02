중국 BYD, 테슬라 제쳤다…지난해 전기차 판매 세계 최다
BYD가 테슬라를 제치고 처음으로 전기차 판매량 1위에 올랐다. 테슬라는 지난해 연간 판매량이 시장 기대치에 미달할 것으로 예상되는 반면, BYD는 연간 판매 목표였던 460만대 수준을 달성하면서 사실상 전기차 패권 구도가 바뀌고 있다는 평가가 나온다.
1일(현지시간) 블룸버그에 따르면 BYD는 지난해 순수 전기차와 플러그인 하이브리드를 포함한 신에너지차 판매량 460만대를 기록했다. 이는 지난해 9월 하향 조정한 연간 목표치로, 전년 대비 7.7% 증가한 수치다.
시장에서는 지난해 판매량 기준으로 BYD가 테슬라를 제치고 전기차 1위에 올랐다고 보고 있다. BYD가 전기차 판매량에서 테슬라를 앞지른 것은 이번이 처음이다. 앞서 테슬라는 지난해 4분기 전기차 인도량이 시장 전망치를 하회할 것이란 애널리스트들의 예측을 자사 웹사이트에 게재한 바 있다. 테슬라는 2일(현지시간) 발표 예정인 작년 4분기 인도 물량이 전년 동기 대비 11% 감소한 44만900대 수준이 될 것이라고 발표할 계획이다.
BYD의 성장은 해외 시장이 견인했다. BYD의 2025년 해외 인도량은 105만대에 달할 것으로 예상되고 있다. 올해도 이 같은 성장 흐름이 이어질 것이란 전망이 우세하다. 실제로 시티그룹은 지난해 11월 보고서에서 BYD가 2026년까지 해외 판매 목표를 150만~160만대로 확대했다고 분석했다.
다만 전기차 시장 환경이 낙관적이지만은 않다. 중국 정부가 전기차 구매 보조를 축소했고, 신차 출시가 급증하면서 경쟁이 한층 치열해졌기 때문이다. 여기에 미국의 고율 관세 정책은 BYD의 해외 확장 전략에 부담 요인으로 지적된다.
그럼에도 전문가들은 BYD의 경쟁력이 여전히 유효하다고 본다. 블룸버그가 집계한 애널리스트 전망에 따르면 BYD의 올해 신에너지차 판매량은 530만대 수준까지 늘어날 가능성이 크다. 신차 출시와 기술 플랫폼 공개가 예정돼 있어 제품 경쟁력이 더욱 강화될 것이란 분석이다.
반면 테슬라는 자율주행에 대한 일론 머스크 최고경영자(CEO)의 낙관적 발언에도 불구하고 판매 둔화가 불가피할 것이란 전망이 우세하다. 모델 Y 생산 라인을 재정비하는 과정에서 올해 초부터 생산 및 인도량이 급감했고, 머스크가 트럼프 행정부와 관련해 각종 논란의 중심에 서면서 일부 소비자 수요가 이탈했다는 지적도 나온다. 여기에 지난해 9월 미국 정부의 전기차 보조금이 종료된 점 역시 악재로 꼽힌다.
이다연 기자 ida@kmib.co.kr
