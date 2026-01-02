김승연 회장 “마스가, 온전히 한화가 책임진다는 각오”
김승연 한화그룹 회장이 올해 주요 과제로 AI(인공지능), 방산 분야에서의 미래 선도 기술 확보와 한·미 조선 분야 협력 등을 제시했다.
김 회장은 2일 신년사를 통해 “한화는 ‘마스가’로 상징되는 한미 산업 협력을 주도하며 방산·조선 분야의 국가대표 기업으로 성장했고, 산업과 사회의 필수 동력 기업으로 인정받고 있기 때문에 더 큰 책임과 역할을 감당해야 한다”고 말했다.
김 회장은 “AI, 방산 등 핵심 사업 분야에서 미래를 좌우할 원천기술을 보유해야 50년, 100년 영속적으로 앞서 나갈 수 있다”며 “방산, 항공우주, 해양, 에너지, 소재, 금융 등 전 사업 영역에서 미래 선도 기술 확보에 총력을 기울여야 한다”고 당부했다.
그러면서 “모든 사업 분야에서 신뢰받는 전략적 파트너가 돼야 한다”며 “마스가는 미국 필리조선소를 중심으로 온전히 한화가 책임진다는 각오로 계획을 세우고 실행하기를 바란다”고 강조했다.
김 회장은 한화오션 협력사 근로자의 성과급을 직영 근로자와 같은 비율로 맞추기로 한 사례를 언급하며 ‘함께 멀리’ 원칙에 기반한 상생 경영의 원칙도 언급했다.
안전 최우선의 원칙을 강조하며 “성과가 생명을 대신할 수 없고, 안전은 지속 가능한 한화를 위한 핵심 가치”라며 “생명을 지킨다는 각오로 실효성 있는 안전 기준을 현장에 정착시키자”고 주문했다.
김 회장은 “한화는 꿈꾸던 미래를 현재로 만들어 우주에 진출했고, 글로벌 방산 키 플레이어가 됐다”며 “끊임없이 도전하고 헌신한 임직원들 덕분”이라고 감사의 뜻을 표했다.
심희정 기자 simcity@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사