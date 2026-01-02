김승연 회장 “마스가, 온전히 한화가 책임진다는 각오”

김승연 한화그룹 회장. 한화그룹 제공

김승연 한화그룹 회장이 올해 주요 과제로 AI(인공지능), 방산 분야에서의 미래 선도 기술 확보와 한·미 조선 분야 협력 등을 제시했다.

AI, 방산 등 핵심 사업 분야에서 미래를 좌우할 원천기술을 보유해야 50년, 100년 영속적으로 앞서 나갈 수 있다”며 “방산, 항공우주, 해양, 에너지, 소재, 금융 등 전 사업 영역에서 미래 선도 기술 확보에 총력을 기울여야 한다”고 당부했다.

김 회장은 한화오션 협력사 근로자의 성과급을 직영 근로자와 같은 비율로 맞추기로 한 사례를 언급하며 ‘함께 멀리’ 원칙에 기반한 상생 경영의 원칙도 언급했다.