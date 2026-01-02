[단독] 경찰, 김병기 ‘공천 헌금’ 의혹도 고발장 접수
김병기 전 더불어민주당 원내대표가 전 동작구의원에게 공천 헌금을 전달받았다는 의혹과 관련해 경찰이 수사에 착수할 예정이다.
2일 국민일보 취재를 종합하면 서울경찰청이 온라인을 통해 김 전 원내대표의 공천 전후 헌금 3000만원의 수수 반환 의혹과 관련한 혐의를 조사해달라는 내용의 고발장을 접수한 것으로 파악됐다.
고발인은 “정당의 후보자 추천 과정 전후로 상당한 금품이 오갔다는 의혹은 진위가 확인될 경우 정치자금 질서와 후보자 추천의 공정성을 근본부터 훼손할 우려가 크다. 수사기관이 금품의 실재 및 관련자 관여 여부 등을 신속히 규명해달라” 고발장을 제출한 것으로 전해졌다.
서울경찰청 관계자는 “고발장이 온라인으로 접수된 것은 맞다”며 “고발 내용을 통해 혐의 등을 종합적으로 검토하고 수사 배당 등도 진행할 예정”이라고 말했다.
김이현 기자 2hyun@kmib.co.kr
