오세훈, 새해 첫 일정은 재건축 현장…안전사고 최소화
오세훈 서울시장이 2일 새해 첫 일정으로 영등포구 유원제일1차 재건축 공사 현장을 방문해 “건설 현장에서 안전 수칙을 더 철저히 이행해달라”고 당부했다.
오 시장의 ‘안전한 시공’ 언급은 재건축 물량이 대폭 늘어날 것으로 예상됨에 따라 나온 것으로 해석된다.
그는 “서울시가 주택 공급 활성화를 위해 신속통합기획 등 각고의 노력을 기울여온 결과 2031년 31만호 착공 계획이 실현될 수 있는 정도에 이르렀다”고 강조했다. 그러면서 “정비사업장이 늘어나면 안전관리 사각지대가 발생할 여지가 커진다. 현장 안전사고 최소화를 위해 힘을 모으자”고 강조했다.
앞서 서울시는 2023년 건설 현장 안전관리를 위한 ‘동영상 기록관리제’를 도입했다. 2025년 9월 기준 시내 정비사업 현장 56곳(약 4만5000세대)의 공사 과정을 동영상으로 기록 및 관리하고 있다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사