조희대 “재판 중계로 국민 관심 집중…법관들 언행 유의해야”
조희대 대법원장은 2일 판사들에 대해 “작은 언행 하나에도 유의해, 불필요한 오해를 초래하지 않도록 유념해 주길 바란다”고 밝혔다. 지난해 9월부터 내란 재판 등의 중계가 시작되며 재판 과정에 대한 국민적 관심이 높아진 가운데 법관들의 주의를 당부하고 나선 것이다.
조 대법원장은 이날 대법원 시무식에서 “사법부에 대한 국민적 관심이 높지 않았던 적은 없었으나, 재판 진행 과정에 대한 중계방송까지 도입되어 지금처럼 우리의 말 한마디, 행동 하나에 국민들의 모든 눈과 귀가 집중되었던 적은 드물다”고 밝혔다.
이어 “이러한 시기일수록 법관의 말 한마디가 사법부에 대한 국민의 신뢰와 직결된다는 점을 깊이 새겨야 한다”며 “사법부 구성원 여러분께서는 작은 언행 하나에도 유의해, 불필요한 오해를 초래하거나 사법부의 권위와 독립을 스스로 훼손하는 일이 없도록 각별히 유념해 주기를 간곡히 당부 드린다“고 말했다.
조 대법원장은 전날 밝힌 신년사에 이어 시무식사에서도 사법제도 개편 과정에서 사법부의 역할을 다짐했다. 그는 “사법제도는 국민의 권리에 직접적이고도 중대한 영향을 미치는 만큼, 사법부는 사법제도 개편 논의가 국민을 위한 방향으로 이루어질 수 있도록 신중하고 면밀하게 검토해 나가겠다”고 말했다.
법관 처우 개선 역시 약속했다. 조 대법원장은 “충분하지 못한 근무 환경에 대해 송구한 마음과 함께 막중한 책임을 느끼고 있다”며 “풍부한 재판 경험을 지닌 중견 법관들이 중도에 사직하지 않고 근무할 수 있도록 다양한 제도적 방안을 추진해나가겠다”고 밝혔다.
지난해 대법원 주최로 열린 사법개혁 공청회에서는 퇴직법관의 수가 2020년대 들어 급증하는 등 인력 확보 방안이 여의치 않다는 지적이 나온 바 있다.
