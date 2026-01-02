현대 왕조 이끈 ‘전천후 투수’ 전준호, 새해 첫날 별세…향년 50세

현대 유니콘스 현역 시절 전준호 전 코치. 국민일보DB

야구계에 따르면 전준호 전 코치는 폐암으로 투병하다 최근 급격하게 병세가 악화한 것으로 알려졌다.

1975년생인 전준호 전 코치

인천 동산고를 졸업한 뒤 1994년 태평양 돌핀스

선

1996년부터 2007년까지 현대 유니콘스에서 전성기를 누리며

이후 우리-서울 히어로즈(현 키움)와 SK 와이번스(현 SSG 랜더스)에서도 투수조 중심 역할을 톡톡히 했다.