지난해 11월 초미세먼지…‘중국 산불’이 원인 중 하나
지난해 11월 발생한 서울의 고농도 초미세먼지(PM2.5) 원인 중 하나로 중국에서 일어난 산불이 지목됐다.
서울시 보건환경연구원은 고분해능 에어로졸 질량 분석기(HR-ToF-AMS)를 활용해 초미세먼지 성분 심층 분석을 진행한 결과 이같이 추정된다고 2일 밝혔다. HR-ToF-AMS를 전국 시·도 보건환경연구원 가운데 유일하게 도입해 직경이 1㎛ 이하인 초미세먼지를 측정 및 분석하고 있다.
연구원은 같은 장비로 지난해 11월 24일 발생한 고농도 초미세먼지 원인을 분석했다. 그 결과 BBOA(Biomass Burning Organic Aerosol)를 검출해 중국 산불이 원인 중 하나임을 확인했다. BBOA는 산불, 농업부산물 연소, 목재 난방 등 바이오매스 연소 과정에서 배출되는 유기 에어로졸이다.
연구원은 서울의 특성을 고려해 유기 에어로졸을 4가지로 나눠 측정하고 있다. ‘조리 중 배출’, ‘자동차 운행 중 발생’, ‘산불 등 생물 연소’, ‘대기 산화’ 등이다. 인구 밀집지로 음식점이 많은 서울의 경우 음식 조리 과정에서 발생하는 유기 에어로졸이 대표적인 지역 배출원으로 꼽힌다.
박주성 서울시 보건환경연구원장은 “최첨단 분석장비를 활용해 대기질 관리에 과학적으로 기여하고, 대기 측정 자료를 지속적으로 생산해 시민에게 제공하겠다”고 말했다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
