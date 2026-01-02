시사 전체기사

서진수 백중앙의료원장 취임… 부산·해운대백병원 등 총괄

입력:2026-01-02 10:52
인제학원 산하 4개 대학병원 컨트롤타워
중장기 전략·의료 서비스 질 관리 총괄

학교법인 인제학원은 1일 자로 서진수(사진) 인제대학교 일산백병원 정형외과 교수를 백중앙의료원 의료원장으로 임명했다고 밝혔다. 임기는 내년 12월 31일까지 2년간이다.

백중앙의료원은 인제학원 산하 4개 대학병원을 총괄하는 컨트롤타워로, 의료원장은 부산백병원과 해운대백병원을 비롯해 상계백병원, 일산백병원의 중장기 발전 전략과 의료 서비스 질 관리, 병원 간 협력 체계를 책임진다.

서진수 신임 의료원장은 그동안 백중앙의료원 수도권지역 부의료원장을 맡아 의료원 운영과 병원 간 협력 강화에 참여해 왔다. 수도권과 부산을 아우르는 의료원 차원의 운영 경험을 바탕으로, 부산 지역 두 대학병원의 진료·연구·교육 경쟁력 강화에도 역할을 할 것으로 기대된다.

서 의료원장은 1990년 서울대학교 의과대학을 졸업하고 인제대학교 대학원에서 의학 석·박사 학위를 취득했다. 족부 질환 수술 분야의 권위자로, 대한족부족관절학회 회장을 역임했으며 현재 대한정형외과학회 대외협력위원 등을 맡고 있다. 일산백병원에서는 병원장을 지낸 바 있다.

서 의료원장은 “급변하는 의료 환경 속에서 환자 중심의 의료 혁신을 바탕으로 대학병원의 역할을 충실히 수행하겠다”며 “각 병원의 특성과 역량을 유기적으로 연계해 의료원 전체의 경쟁력을 높이겠다”고 말했다.

한편, 2018년부터 지난해까지 백중앙의료원 의료원장을 지낸 이병두 교수는 명예 의료원장으로 자리를 옮긴다.

부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr

