상설특검, 대검 압수수색…관봉권·쿠팡 사건 자료 확보 목적
‘검찰의 관봉권 띠지 폐기·쿠팡 퇴직금 불기소’ 의혹을 수사 중인 상설특검이 2일 대검찰청 압수수색에 나섰다.
특검은 이날 오전 10시쯤부터 관봉권 띠지 분실 사건과 관련한 메신저 내역, ‘쿠팡 사건 관련자료’ 확보를 목적으로 대검에 대 압수수색 영장을 집행하고 있다고 밝혔다.
특검은 관봉권 띠지 분실 의혹과 관련해 윗선의 증거 은폐 지시 여부 등을 수사하고 있다. 대검은 지난해 10월 이 사건을 감찰·수사한 결과 관봉권 관리 과정의 실무상 과실은 있었다고 인정하면서도 다만 윗선의 증거 은폐 지시는 찾지 못했다고 밝혔다.
대검은 지난해 8월 22일까지의 메신저 내역을 확보해 수사한 뒤 이같은 결과를 발표했는데, 상설특검은 이후의 메신저 내역도 살펴볼 필요성이 있다고 보고 이날 압수수색에 나선 것으로 알려졌다.
