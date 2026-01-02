독도 일몰 사진 올리고 ‘일출’ 사진?…경찰청 “혼선 사과”
서경덕 교수 “국민 기만”
경찰청 뒤늦게 삭제
2026년 새해 첫날 경찰청이 새해 인사로 올린 독도 일출 사진을 두고 ‘일몰’ 사진이라는 논란이 발생했다. 결국 경찰청은 “혼선을 드릴 수 있는 사진이 게시됐다”며 사과하고 글을 삭제했다.
서경덕 성신여대 교수는 2일 자신의 SNS를 통해 “한 누리꾼이 제보를 해줘서 (경찰청 SNS를) 확인해보니, 게시물 첫 줄에 ‘독도에서 보내온 2026년 첫 해돋이 사진을 선물합니다’라고 쓰고 6장의 사진을 첨부했다”며 “근데 첫 번째 사진은 일출이 아닌 일몰 사진”이라고 밝혔다.
이어 서 교수는 “두번째 사진도 새해 첫날 독도에는 많은 눈이 내렸음에도 불구하고 사진 속 독도에는 눈이 쌓여 있지 않아 새해 해돋이 사진이 아니라는 것”이라며 “네 번째 사진 역시 일몰 사진임에도 해돋이로 소개돼 국민을 기만하고 있다”고 지적했다.
그는 “대한민국 경찰청은 어서 빨리 시정해야 할 것”이라며 “또 SNS 계정을 관리하는 대행사의 실수라고 핑계 대지 말고 관리와 감독을 못한 스스로를 반성하기 바란다”고 했다.
서 교수의 지적 이후 논란이 커지자 결국 경찰청은 글을 내리고 사과문을 게시했다. 경찰청은 “2026년 새해를 맞이해 붉게 타오르는 독도의 태양 이미지를 통해 국민 여러분의 힘찬 출발을 응원하고자 했다”며 “그 과정에서 혼선을 드릴 수 있는 사진이 게시된 점에 대하여 국민 여러분께 사과드린다”고 밝혔다.
이어 “경찰청은 SNS 콘텐츠 제작에 더욱 신중을 기하도록 하겠다”고 덧붙였다.
