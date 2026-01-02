시사 전체기사

‘보좌진 갑질 논란’ 이혜훈, 직권남용 등 혐의로 고발

입력:2026-01-02 10:37
공유하기
글자 크기 조정
이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 지난달 30일 오전 서울 중구 예금보험공사에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 과거 발언에 대해 사과하고 있다. 연합뉴스

이재명 정부 초대 기획예산처 장관 후보자로 지명된 이혜훈 전 의원이 과거 국회의원 시절 보좌진 인턴 직원에게 갑질과 폭언을 했다는 의혹으로 경찰에 고발됐다.

이종배 서울시의원은 협박·직권남용 혐의로 이 후보자를 고발했다고 2일 밝혔다.

이 시의원은 “이 후보자는 국회의원 재직 당시 인턴 직원에게 상습적으로 끔찍한 폭언과 인격 모독을 가했다”며 “이재명 대통령은 즉시 지명을 철회해야 한다”고 주장했다.

앞서 2017년 당시 바른정당 의원이던 이 후보자가 자신의 이름이 언급된 언론 기사를 보고하지 않았다는 이유로 인턴 직원을 질책하는 내용의 통화 녹취가 언론을 통해 보도됐다.

녹취에는 이 후보자가 인턴에게 ‘대한민국 말 못 알아듣느냐’, ‘너 아이큐가 한자리냐’, ‘내가 정말 널 죽였으면 좋겠다’ 등 폭언하고 고성을 지르는 내용이 담겼다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
백재연 기자
온라인뉴스부
백재연 기자
983
안녕하세요. 백재연 기자입니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
독도 일몰 사진 올리고 ‘일출’ 사진?…경찰청 “혼선 사과”
한은총재 “1400원대 후반 환율, 펀더멘털과 괴리 커”
김정은 부부, 금수산태양궁전 참배…주애 첫 동반
유튜브도 여대야소… 구독자 1위 정청래,당대표 당선에 한몫
“집보다 따뜻해”… 무료급식소 오픈만 기다린 노인들
의대는 지방에, 수련은 서울로… 이대론 ‘지역 증원’ 효과 없다
민주당, 강선우 제명…김병기 징계심판 결정 요청
유승민 “李 진정성 있으려면 盧처럼 당대당으로 해야”
국민일보 신문구독