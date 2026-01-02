최평규 SNT 회장 “퍼펙트스톰, 미국 현지 생산으로 돌파”

글로벌 공급망 재편과 관세장벽 강화라는 ‘퍼펙트스톰(초대형 경제 위기)’ 속에서 SNT그룹이 미국 현지 생산을 축으로 한 정면 돌파 전략을 내세웠다. 에너지·자동차부품·방위산업을 아우르는 현지 생산기지를 구축해 거래장벽을 넘고, 방산 분야에서는 미군 무기체계의 핵심 공급망으로 도약하겠다는 구상이다.
최평규 SNT그룹 회장은 2일 신년사에서 “1968년 이후 이어져 온 기존 산업 시스템이 한계에 다다르며, 오는 2028년 이후에는 기존 방식이 더 이상 통하지 않는 전환기를 맞고 있다”며 “글로벌 공급망 재편과 미·중 패권 경쟁은 피할 수 없는 현실”이라고 진단했다.
SNT그룹은 이러한 환경 변화에 대응해 지난해 미국에 현지 생산 거점을 확보했다. 이를 자동차부품, 에너지·발전플랜트, 방위산업 등 3대 핵심 사업군의 생산 거점으로 단계적으로 활용해 최종 수요지에서 직접 공급하는 구조를 구축하겠다는 계획이다. 관세 부담과 물류 리스크를 동시에 줄이기 위한 전략적 선택으로 풀이된다.
이 전략은 이미 실행 단계에 들어갔다. SNT그룹에 따르면 지난 5월 미국 루이지애나에 통합 생산법인 SNT글로벌을 설립하고, 약 33만㎡ 규모의 트리니티 마린 프로덕트(Trinity Marine Products) 공장을 인수했다. SNT모티브가 354억원을 출자해 지분 86.7%를 확보했고, SNT에너지가 약 60억원(13.3%)을 각각 분담했다. 공장 인수와 리노베이션, 설비 구축을 포함한 실제 투자 규모는 약 5940만 달러(약 800억원)로, 사실상 그룹의 첫 대규모 미국 현지 투자다.
에너지 분야에서는 미국 전력 수요 증가에 맞춰 SNT에너지가 LNG복합화력발전(HRSG) 관련 사업을 현지에서 직접 공급한다. SNT모티브의 자동차부품 사업 역시 관세장벽 없는 현지 생산 체제를 통해 북미 시장 대응력을 높인다. SNT그룹은 이를 통해 글로벌 공급망 재편 국면에서도 수주 안정성을 확보한다는 구상이다.
방산 전략은 한층 더 공격적이다. SNT다이내믹스는 SNT모티브와 함께 미국 방위산업을 최종 시장으로 삼고, 미군 무기체계의 핵심 부품 양산과 MRO(유지·보수·정비) 사업을 수행하는 ‘Tier-1 파트너’로 도약하겠다는 목표를 분명히 했다. 미국 현지 공장을 방산 사업의 거점으로 활용해 글로벌 방산 공급망의 상위 단계로 진입하겠다는 전략이다.
SNT그룹은 중장기적으로 연구개발(R&D) 전략도 병행한다는 방침이다. 최 회장은 인공지능(AI) 기반 자율주행과 로보틱스 기술을 정밀기계·전자제어 기술과 융합해, 기존 주력 사업 이후를 대비한 신성장동력을 준비하겠다고 밝혔다.
최 회장은 “패스트 팔로어를 넘어 퍼스트 무버로 도약해야 할 시점”이라며 “시장과 고객에 대한 겸손과 배려의 마음가짐, 그리고 돌다리도 두드려가며 건너는 태산같은 진중함으로 퍼펙트스톰 경영환경에서도 버텨낼 수 있는 ‘강건설계된 SNT’를 만들어가자”고 강조했다.
■ 아래는 신년사 전문
2026년 병오년, 붉은 말의 새해가 밝았습니다. 특히 올해는 적토마의 활기차고 역동적인 기운을 받아, 점점 가속화되는 글로벌 '퍼펙트스톰(Perfect Storm)'을 전략적으로 극복하고, SNT의 지속가능한 미래를 창조해 나가는 위대한 도전에 다 함께 동참합시다.
SNT 임직원 여러분!
지금 세계 경제는 '대변혁(Great Reset)'의 한가운데를 지나고 있습니다. 이제는 기존의 틀을 넘어 판 자체를 새롭게 짜야만 하는 '변곡점(Singularity)'의 시대입니다. 지난 1968년 이후 60여년 가까이 세계를 주도해 온 <신자유주의 경제체제와 산업시스템>이 한계에 다다르며, 2028년 이후에는 더 이상 기존 방식이 통하지 않는 거대한 전환기를 맞이하고 있기 때문입니다.
AI의 등장과 일자리 소멸, 관세장벽 강화, 양극화 심화, 품질 불안정 등 수많은 경제적 모순 속에서 <글로벌 공급망 재편>과 <미·중 패권전쟁>은 피할 수 없는 현실이 되었습니다. 지구촌 곳곳의 크고 작은 분쟁, 많은 나라에서 나타나는 정권교체와 사회적 갈등 심화 역시 이러한 '시스템 전환'이 중요한 배경이 되고 있습니다.
한마디로 '먹고사는 문제'를 해결하는 것이 세계사적으로 그 어느 때보다 어려워졌다는 뜻입니다. 국내 상황 또한 상법과 노동법 개정 이슈 등이 겹치며, 경영 현장의 불확실성을 더 증폭시키고 있습니다.
SNT 임직원 여러분!
이러한 <글로벌 공급망 재편>의 대위기 속에서도 준비된 자에게는 기회가 옵니다. 국내외 기업들이 혹독한 사업구조 조정에 직면한 지금, 선제적 위기관리 경영을 지속해 온 SNT에게는 글로벌 거래장벽을 넘을 수 있는 <신시장 개척의 천재일우(千載一遇)의 기회>가 될 것입니다. 특히 우리의 연구개발 엔지니어들에게는 패스트 팔로어(Fast Follower)를 넘어 <퍼스트 무버(First Mover)로 도약할 황금 같은 기회>가 될 것입니다.
이를 위해 우리는 창업 46주년 기념사에서 강조한 <인문학적 상상력과 혁신적 에너지>를 하나로 모아야 합니다. 부지런히 학습하고 토론하며, 우리의 핵심역량인 정밀기계 기술력과 정밀전자제어 기술력을 더 고도화해야 합니다. 이와 동시에 기술적 상상력을 바탕으로 AI 기반의 자율주행과 로보틱스 기술을 융‧복합해 <신성장동력 창조의 기술경영>에 더 집중해야 합니다.
특히 지난해 SNT는 전략적으로 미국 루이지애나주에 10만평 규모의 현지공장을 확보했습니다. 단계적으로 이곳을 자동차부품, 에너지/발전플랜트, 방위산업 등 우리의 3대 핵심 사업군을 위한 현지 생산기지로 활용하며, <글로벌 공급망 재편>에 전략적으로 대응해 나갈 예정입니다.
미국의 전력수요 급증에 따른 SNT에너지의 LNG복합화력(HRSG) 관련 사업과 SNT모티브의 자동차부품 사업 등을 관세장벽 없는 현지 공장에서 직접 공급해 나갈 것입니다. 또한 SNT다이내믹스도 SNT모티브와 함께, 방산사업의 최종 목적지(Final Destination)인 미국 방위산업의 'Tier-1 파트너'로서, 전 세계 미군 무기체계의 핵심제품 양산 및 MRO 비즈니스를 수행할 거점으로 이곳을 활용할 것입니다.
SNT 임직원 여러분!
이를 위해, 올해도 SNT 가족들이 <정중여산(靜重如山) 3.0의 자세>와 <백두대간 종주 정신>으로 뚜벅뚜벅 전진하기를 특별히 당부합니다. 늘 한결같이 <시장과 고객에 대한 겸손과 배려의 마음가짐>과 <돌다리도 두드려가며 건너는 태산 같은 진중함>으로, 퍼펙트스톰 경영환경에서도 버텨낼 수 있는 <강건 설계된 SNT>를 창조합시다.
끝으로 멀리 해외사업 현장에서 불철주야 애쓰는 임직원과 가족들 모두의 건강과 안녕을 기원합니다. SNT 임직원 여러분 새해 복 많이 받으십시오.
2026년 1월 2일
SNT그룹 회장 최평규
SNT 임직원 여러분!
지금 세계 경제는 '대변혁(Great Reset)'의 한가운데를 지나고 있습니다. 이제는 기존의 틀을 넘어 판 자체를 새롭게 짜야만 하는 '변곡점(Singularity)'의 시대입니다. 지난 1968년 이후 60여년 가까이 세계를 주도해 온 <신자유주의 경제체제와 산업시스템>이 한계에 다다르며, 2028년 이후에는 더 이상 기존 방식이 통하지 않는 거대한 전환기를 맞이하고 있기 때문입니다.
AI의 등장과 일자리 소멸, 관세장벽 강화, 양극화 심화, 품질 불안정 등 수많은 경제적 모순 속에서 <글로벌 공급망 재편>과 <미·중 패권전쟁>은 피할 수 없는 현실이 되었습니다. 지구촌 곳곳의 크고 작은 분쟁, 많은 나라에서 나타나는 정권교체와 사회적 갈등 심화 역시 이러한 '시스템 전환'이 중요한 배경이 되고 있습니다.
한마디로 '먹고사는 문제'를 해결하는 것이 세계사적으로 그 어느 때보다 어려워졌다는 뜻입니다. 국내 상황 또한 상법과 노동법 개정 이슈 등이 겹치며, 경영 현장의 불확실성을 더 증폭시키고 있습니다.
SNT 임직원 여러분!
이러한 <글로벌 공급망 재편>의 대위기 속에서도 준비된 자에게는 기회가 옵니다. 국내외 기업들이 혹독한 사업구조 조정에 직면한 지금, 선제적 위기관리 경영을 지속해 온 SNT에게는 글로벌 거래장벽을 넘을 수 있는 <신시장 개척의 천재일우(千載一遇)의 기회>가 될 것입니다. 특히 우리의 연구개발 엔지니어들에게는 패스트 팔로어(Fast Follower)를 넘어 <퍼스트 무버(First Mover)로 도약할 황금 같은 기회>가 될 것입니다.
이를 위해 우리는 창업 46주년 기념사에서 강조한 <인문학적 상상력과 혁신적 에너지>를 하나로 모아야 합니다. 부지런히 학습하고 토론하며, 우리의 핵심역량인 정밀기계 기술력과 정밀전자제어 기술력을 더 고도화해야 합니다. 이와 동시에 기술적 상상력을 바탕으로 AI 기반의 자율주행과 로보틱스 기술을 융‧복합해 <신성장동력 창조의 기술경영>에 더 집중해야 합니다.
특히 지난해 SNT는 전략적으로 미국 루이지애나주에 10만평 규모의 현지공장을 확보했습니다. 단계적으로 이곳을 자동차부품, 에너지/발전플랜트, 방위산업 등 우리의 3대 핵심 사업군을 위한 현지 생산기지로 활용하며, <글로벌 공급망 재편>에 전략적으로 대응해 나갈 예정입니다.
미국의 전력수요 급증에 따른 SNT에너지의 LNG복합화력(HRSG) 관련 사업과 SNT모티브의 자동차부품 사업 등을 관세장벽 없는 현지 공장에서 직접 공급해 나갈 것입니다. 또한 SNT다이내믹스도 SNT모티브와 함께, 방산사업의 최종 목적지(Final Destination)인 미국 방위산업의 'Tier-1 파트너'로서, 전 세계 미군 무기체계의 핵심제품 양산 및 MRO 비즈니스를 수행할 거점으로 이곳을 활용할 것입니다.
SNT 임직원 여러분!
이를 위해, 올해도 SNT 가족들이 <정중여산(靜重如山) 3.0의 자세>와 <백두대간 종주 정신>으로 뚜벅뚜벅 전진하기를 특별히 당부합니다. 늘 한결같이 <시장과 고객에 대한 겸손과 배려의 마음가짐>과 <돌다리도 두드려가며 건너는 태산 같은 진중함>으로, 퍼펙트스톰 경영환경에서도 버텨낼 수 있는 <강건 설계된 SNT>를 창조합시다.
끝으로 멀리 해외사업 현장에서 불철주야 애쓰는 임직원과 가족들 모두의 건강과 안녕을 기원합니다. SNT 임직원 여러분 새해 복 많이 받으십시오.
2026년 1월 2일
SNT그룹 회장 최평규
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지